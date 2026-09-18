Rimini riscopre San Lorenzo a Monte: il complesso candidato ai “Luoghi del Cuore”

La candidatura al censimento “Luoghi del Cuore” del Fai si inserisce nel percorso di recupero avviato da tempo dalla Diocesi di Rimini

Si è svolta questa mattina (18 settembre), nella Sala San Gaudenzo della Diocesi di Rimini, la conferenza stampa di presentazione della candidatura del Complesso Ecclesiale di San Lorenzo a Monte al censimento “Luoghi del Cuore” del Fai, promossa dalla Delegazione Fai di Rimini. La candidatura, spiega la Diocesi di Rimini, "nasce dalla volontà di riportare l'attenzione su un luogo di straordinario valore storico, archeologico, culturale e spirituale, profondamente legato alla storia della comunità riminese. San Lorenzo a Monte è infatti parte di un sistema di luoghi di culto e di testimonianze della presenza cristiana sul colle di Covignano, un'area che nel corso dei secoli ha rappresentato un punto di riferimento per la città e per il suo territorio".

"Sono a Rimini da tre anni e mezzo e mi sento ormai parte del tessuto di questa città, che è vivace e ricca di iniziative in tanti ambiti. Il progetto su San Lorenzo non mi stupisce: è un'ulteriore testimonianza di questa vivacità. San Lorenzo è un luogo molto apprezzato, con radici religiose profonde, che si inserisce peraltro in un'area dalla storia ancora più antica, legata anche alla presenza di un luogo di culto pagano. Le cose belle, come San Lorenzo, devono poter essere patrimonio di tutti e diventare accessibili alla comunità. Perché la bellezza parla della bellezza di Dio”, le parole del vescovo Anselmi. "Di questi tempi è sempre più complicato investire e, proprio per questo, diventa evidente quanto sia necessario lavorare insieme, costruendo alleanze e cercando risorse. Per San Lorenzo dobbiamo fare squadra: è davvero un Luogo del Cuore per Rimini. Grazie a tutti coloro che stanno mettendo impegno, energie e passione nel percorso per il suo recupero”, aggiunge il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad.







Come votare

È possibile votare il Complesso Ecclesiale di San Lorenzo a Monte come “Luogo del Cuore” e contribuire così al suo riconoscimento e al percorso di valorizzazione.

Si può votare: attraverso la pagina dedicata sul sito del Fai; attraverso gli appositi moduli cartacei predisposti dal Fai e disponibili presso la Delegazione Fai di Rimini e nei punti di raccolta individuati sul territorio.