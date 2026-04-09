Rimini "risorpassa" Cavallino Treporti: "Siamo prima località italiana per pernottamenti turistici"

Il sindaco Sadegholvaad: "Per Rimini tanti investimenti e tanti sforzi fatti negli ultimi 20 anni per mantenerne l'attrattività internazionale"

Rimini, in base ai dati Istat pubblicati a marzo, è tornata la prima località in Italia per pernottamenti turistici. Nel 2024 aveva "subito" il sorpasso da parte di Cavallino Treporti, località veneziana. Secondo l'analisi dell'Istat, Rimini è primo comune balneare di Italia per creazione di ricchezza, con 1 miliardo e mezzo di valore aggiunto, mentre i pernottamenti sono stati 7.167.669, in crescita rispetto a 2024 (6.938.992) e 2023 (6.749.523).

Al di là delle classifiche, il sindaco Jamil Sadegholvaad esprime soddisfazione per i risultati: "Per Rimini tanti investimenti e tanti sforzi fatti negli ultimi 20 anni per mantenerne l'attrattività internazionale, operando soprattutto sul progressivo passaggio da offerta tipicamente estiva a quella annuale. Il grande primo semestre registrato a Rimini nel 2025, con numeri record, indica come la strada della cosiddetta destagionalizzazione, o meglio la capacità di mantenere flussi costanti di turisti ed escursionisti durante l'intero arco dei 12 mesi, sia la strada giusta e corretta".