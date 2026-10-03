Rimini: ruba la bici a una donna mentre lei beve il caffè, poi investe un uomo che cerca di fermarlo. Arrestato

I fatti avvenuti in via Garibaldi. Qualche escoriazione per la persona investita

Questa mattina (sabato 3 ottobre) si è verificato un tentativo di furto a Rimini, in via Garibaldi. Una donna era seduta a un tavolino esterno di un bar e stava consumando un caffè, quando un uomo di 44 anni è salito in sella alla bicicletta elettrica che la donna aveva con sé, vicino al tavolo, sfrecciando a tutta velocità verso piazza Tre Martiri. Le urla della signora hanno richiamato l'attenzione dei clienti del bar, di residenti e negozianti. Un uomo ha cercato di fermare il fuggitivo in bici, che lo ha investito, procurandogli escoriazioni. L'inseguimento si è concluso con l'intervento di due agenti della Polizia Locale in abiti borghesi. Successivamente è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri. L'uomo è stato quindi arrestato. Alessandro Pierotti di Fratelli d'Italia, testimone dei fatti, commenta così: "Esprimiamo come partito la massima gratitudine alle forze dell’ordine, sempre in prima linea contro la criminalità e il degrado. L’intervento dei due militari in abiti civili ha consentito il pronto arresto di uno dei tanti balordi che gravitano sul nostro territorio comunale, dando a noi cittadini presenti al fatto quella rassicurante sensazione di legalità e protezione di cui c’è tanto bisogno. Il tutto, all’ombra delle decine di bandiere italiane issate sulla Via Garibaldi. Il tricolore è lo Stato, e lo Stato c’è. È per questo che da alcune settimane, ogni sabato mattina, Fratelli d’Italia ha avviato una campagna di raccolta firme per chiedere al Comune di Rimini più presenza della Polizia Locale nelle zone critiche del nostro centro storico e della città tutta, in affiancamento all’ottimo lavoro svolto dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri. Il costante pattugliamento del territorio, specie in abiti civili, come si è visto garantisce un pronto intervento nei momenti di criticità, oltre un controllo costante della sicurezza delle attività commerciali e dei riminesi per bene".