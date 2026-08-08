Rimini, ruba portafoglio a un turista sul lungomare ma viene inseguito dai passanti: arrestato

I fatti sono avvenuti sul lungomare Tintori

I Carabinieri hanno arrestato a Rimini un giovane di nazionalità magrebina, per l'ipotesi di reato di rapina impropria, vittima un turista. I fatti sono avvenuti ieri (7 agosto) sul lungomare Tintori: i Carabinieri sono intervenuti a seguito di segnalazione sul furto di un portafoglio all'altezza del bagno 26.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori dell'Arma, il nordafricano ha avvicinato il turista per poi portargli via il portafoglio dalla tasca dei pantaloni. Per guadagnarsi la fuga, non ha esitato a spintonarlo, provocandogli lievi lesioni, ma alcuni passanti, avendo assistito alla scena, lo hanno inseguito, prima dell'arrivo dei Carabinieri, che hanno provveduto a bloccare il giovane magrebino. Il portafoglio è stato restituito al proprietario.