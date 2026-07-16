Rimini: ruba uno zaino e strattona gli agenti. Arrestato

L'uomo è stato arrestato per tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale

Nella mattinata di ieri, mercoledì 15 luglio, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha arrestato un cittadino marocchino, ritenuto responsabile dei reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle ore 10.00, la Sala Operativa ha inviato una volante sul lungomare di Viserba, dopo la segnalazione di una persona che riferiva di stare inseguendo un soggetto accusato di aver sottratto il proprio zaino in spiaggia.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato le persone coinvolte e hanno iniziato l’inseguimento dello straniero. Una volta raggiunto, il soggetto ha continuato a mantenere un atteggiamento molesto e aggressivo, colpendo gli agenti con forti spintoni e tentando di guadagnarsi nuovamente la fuga, ma è stato bloccato e messo in sicurezza all’interno dell’autovettura di servizio.

Accompagnato in Questura, il ragazzo ha proseguito la condotta aggressiva anche negli uffici. Dopo a fotosegnalazione, sono stati riscontrati dei precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e la Pubblica amministrazione.

Lo straniero è stato quindi arrestato per tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, in attesa dell’udienza direttissima prevista nella giornata odierna. Al termine dell’udienza, il soggetto sarà messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le procedure di rimpatrio, essendo risultato irregolare sul territorio nazionale.