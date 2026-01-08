Rimini, sabato alle Befane l’evento di lancio del nuovo Volkswagen T-Roc

Motori e rock con l'appuntamento firmato Reggini

Sabato 10 gennaio 2026 il Centro Commerciale Le Befane di Rimini diventa palcoscenico di un evento che unisce motori e musica, innovazione e memoria. Dalle 18.00 alle 19.15 circa, la Concessionaria Reggini presenta Nuovo Volkswagen T-Roc in un appuntamento aperto alla città, pensato per celebrare l’inizio del nuovo anno in un clima di convivialità e spirito rock, che culminerà con il taglio della torta celebrativa.

Protagonista su quattro ruote, Volkswagen T-Roc è uno dei crossover più apprezzati del panorama automobilistico contemporaneo, un modello che ha saputo conquistare un pubblico trasversale e che oggi aggiunge ulteriore appeal con linee distintive, tecnologia avanzata e una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale. Una popolarità che trova un naturale parallelo nella scelta musicale dell’evento, ispirata al rock, linguaggio universale capace di attraversare generazioni e restare sempre attuale.

Ad accompagnare la presentazione, a partire dalle ore 18.00, la conduzione del dj Gilberto Gattei e l’energia della Little Tony Family, progetto musicale nato per volontà dello stesso Little Tony, con l’auspicio che il suo straordinario patrimonio artistico continuasse a vivere nel tempo. Oggi la figlia Cristiana e Angelo, storico collaboratore di Tony, portano avanti questo percorso con rispetto e passione, rileggendo i brani più amati tra sonorità anglo-americane e grande melodia italiana. Uno spettacolo coinvolgente, capace di trasformare la musica rock in un momento di autentica festa condivisa.

«Abbiamo immaginato questo evento come una festa per la città - spiega Maria Reggini - un momento semplice e aperto a tutti, con bella musica e una torta da condividere per iniziare insieme il nuovo anno. Non la tradizionale presentazione di un nuovo modello, ma un’occasione di incontro e partecipazione, in linea con l’attenzione che la concessionaria riserva da sempre alla vita culturale e sociale del territorio.»

In questo contesto informale e partecipato viene svelato Nuovo Volkswagen T-Roc, evoluzione naturale di un modello di grande successo. Un crossover moderno e popolare, presentato in un’atmosfera che richiama l’energia senza tempo del rock: un connubio che parla di carattere e passione. L’invito è rivolto a tutti gli appassionati di automotive, ma anche a chi ama la musica rock e desidera vivere un momento di condivisione e intrattenimento nel cuore della città.