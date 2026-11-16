La classifica di Lab21 Rimini, Sadegholvaad tra i sindaci più apprezzati: sesto posto in Italia tra le città con meno di 260mila abitanti

Il primo cittadino raccoglie il 55,3% dei consensi nel Sindacometro di Lab21. Davanti a lui solo cinque amministratori

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad piace a più di un cittadino su due e si colloca nella parte alta della classifica nazionale. Nel Sindacometro realizzato dall'istituto demoscopico Lab21 per Affaritaliani, il primo cittadino riminese ottiene un gradimento del 55,3%, che gli vale il sesto posto tra i sindaci delle città con una popolazione compresa tra 120mila e 260mila abitanti.

Un risultato che lo tiene a poca distanza dalla parte più alta della graduatoria. A guidarla è Michele Guerra, sindaco di Parma, con il 60%, seguito da Alan Fabbri a Ferrara con il 58,5%. Sadegholvaad è invece a soli due decimi da Sergio Giordani, primo cittadino di Padova, quinto con il 55,5%. Tra i due si inseriscono anche i sindaci di Latina e Modena.

Il dato riminese assume un significato particolare se confrontato con quello delle altre città della Romagna. Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna, si ferma al 54%, con Rimini avanti di 1,3 punti percentuali. Sadegholvaad precede anche il primo cittadino di Reggio Emilia e quello di Monza, entrambi al 53,5%, mentre Verona si trova ancora più indietro, al 52,7%.

La rilevazione fotografa il consenso degli amministratori nella prima metà di novembre, dall'1 al 12, e prende in esame 83 Comuni italiani, suddivisi in quattro fasce demografiche. Per ogni città della categoria in cui rientra Rimini sono state realizzate 600 interviste, attraverso un sistema misto telefonico e online. Il 55,3% colloca dunque il sindaco riminese tra i primi sei della propria fascia, in una graduatoria che vede Parma al comando e diverse città emiliano-romagnole nelle posizioni di vertice. Un piazzamento che offre una fotografia del gradimento raccolto dall'amministrazione comunale a circa un anno e mezzo dalle prossime elezioni amministrative.