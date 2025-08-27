Altarimini

Rimini, salute di prossimità: al via gli incontri gratuiti nei nuovi Nodi territoriali

Quattro spazi dedicati all’ascolto e alla prevenzione accolgono i cittadini con un calendario di appuntamenti fino a novembre

A cura di Redazione
27 agosto 2025 09:07
Sanità
Dopo l’attivazione dei primi quattro Nodi territoriali di salute a Rimini – Centro Storico, Sud Mare, Marecchiese e Sud Monte – prende il via un calendario di incontri pubblici dedicati alla prevenzione e al benessere. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune, Ausl, Distretto e Università di Bologna, con l’obiettivo di rafforzare la rete di cura e ridurre i tempi di attesa attraverso spazi di ascolto e orientamento che integrano medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e operatori del terzo settore.

“Si tratta di un nuovo modello di assistenza vicino ai cittadini”, sottolinea l’assessore Kristian Gianfreda. Gli appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, proseguiranno fino a novembre.

Il prossimo incontro è in programma giovedì 28 agosto, dalle 16 alle 18, al Nodo Centro Storico (sala civica di via Gambalunga 106) con l’iniziativa “Un passo alla volta”, dedicata ai benefici del movimento e alla prevenzione della sedentarietà, in particolare per le persone con patologie croniche e i loro familiari. (Vedi notizia)

La partecipazione è libera; è consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportive.

Calendario degli incontri

  • Nodo Sud Mare – Sala Civica di Piazza Decio Raggi (Miramare)
    26/8 Il Carrello della Salute (15:00-17:00)
    8/9 Spuntiamola (17:00-18:00)
    17/9 Un Passo alla Volta (15:00-17:00)
    1/10 Emozioni in Equilibrio (15:00-17:00)
    17/11 Vaccinazioni nell’Adulto e nell’Anziano (14:00-15:30)
    24/11 Salute in Viaggio (14:00-15:30)
  • Nodo Marecchiese – Via Perticara 11 (Sala Polivalente)
    10/9 Salute in Viaggio (16:00-18:00)
    8/10 Un Passo alla Volta (16:00-18:00)
    21/10 Vaccinazioni nell’Adulto e nell’Anziano (16:00-18:00)
    14/11 Emozioni in Equilibrio (16:00-18:00)
    18/11 Il Carrello della Salute (16:00-18:00)
  • Nodo Sud Monte – Via Bidente 1
    12/9 Salute in Viaggio (16:00-18:00)
    29/9 Un Passo alla Volta (16:00-18:00)
    6/10 Vaccinazioni nell’Adulto e nell’Anziano (16:00-18:00)
    20/10 Il Carrello della Salute (16:00-18:00)
    14/11 Emozioni in Equilibrio (16:00-18:00)
  • Nodo Centro Storico – Via Gambalunga 106 (Sala Civica)
    28/8 Un Passo alla Volta (16:00-18:00)
    1/9 Emozioni in Equilibrio (16:00-18:00)
    25/9 Il Carrello della Salute (16:00-18:00)
    2/10 Vaccinazioni nell’Adulto e nell’Anziano (16:00-18:00)
    18/11 Salute in Viaggio (16:00-18:00)
