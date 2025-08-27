Rimini, salute di prossimità: al via gli incontri gratuiti nei nuovi Nodi territoriali

Quattro spazi dedicati all’ascolto e alla prevenzione accolgono i cittadini con un calendario di appuntamenti fino a novembre

Dopo l’attivazione dei primi quattro Nodi territoriali di salute a Rimini – Centro Storico, Sud Mare, Marecchiese e Sud Monte – prende il via un calendario di incontri pubblici dedicati alla prevenzione e al benessere. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune, Ausl, Distretto e Università di Bologna, con l’obiettivo di rafforzare la rete di cura e ridurre i tempi di attesa attraverso spazi di ascolto e orientamento che integrano medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e operatori del terzo settore.

“Si tratta di un nuovo modello di assistenza vicino ai cittadini”, sottolinea l’assessore Kristian Gianfreda. Gli appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, proseguiranno fino a novembre.

Il prossimo incontro è in programma giovedì 28 agosto, dalle 16 alle 18, al Nodo Centro Storico (sala civica di via Gambalunga 106) con l’iniziativa “Un passo alla volta”, dedicata ai benefici del movimento e alla prevenzione della sedentarietà, in particolare per le persone con patologie croniche e i loro familiari. (Vedi notizia)

La partecipazione è libera; è consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportive.

Calendario degli incontri