Rimini: sbatte contro auto in sosta danneggiandola seriamente e scappa. "Caccia" al pirata

La proprietaria della vettura chiede a eventuali testimoni di contattare la polizia locale di Rimini per riferire elementi utili all'identificazione

Un incidente stradale è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì (22-23 luglio), all'incrocio tra viale Cormons e via Nazario Sauro. Un'automobile, intorno alle 2.30, ha tamponato una Yaris parcheggiata, danneggiandola seriamente. Quest'ultima vettura, infatti, è stata spinta contro il palo della segnaletica del parcheggio, e l'impatto ha avuto come conseguenza gravi danni al motore e alla carrozzeria. Il conducente dell'auto che ha provocato il sinistro è scappato senza lasciare traccia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno allertato la proprietaria della Yaris. La donna e la propria famiglia - il mezzo era indispensabile per il trasporto del marito, affetto da disabilità - chiedono ad eventuali testimoni di contattare gli uffici della Polizia Locale per riferire elementi utili all'individuazione del pirata della strada.