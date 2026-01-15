Rimini scende in piazza per l’Iran: 17 gennaio manifestazione per libertà e diritti

La manifestazione promossa da Rete Pace Rimini e Stop Rearm Europe Rimini

Sabato 17 gennaio piazza Cavour a Rimini, dalle 17.30, ospiterà una manifestazione a sostegno del popolo iraniano e contro la repressione in corso nel Paese. L’iniziativa, promossa da Rete Pace Rimini e Stop Rearm Europe Rimini, nasce dalla volontà di esprimere solidarietà a studenti, lavoratrici e lavoratori che da settimane scendono in piazza in Iran contro il carovita e contro un sistema politico che reprime il dissenso da decenni.

"Non possiamo restare in silenzio davanti a migliaia di morti e arresti", spiegano i promotori, sottolineando come le proteste iraniane siano caratterizzate da una mobilitazione popolare e nonviolenta, in continuità con il movimento Donna, Vita, Libertà. Durante il presidio sono previste letture e testimonianze dall’Iran, per raccontare una realtà segnata dal blocco di internet, dalle interruzioni delle comunicazioni e da una repressione definita "brutale e sistematica".