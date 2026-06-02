Rimini, scontro all’incrocio tra via Rimembranze e via Ragazzoni: code e disagi

Tamponamento stradale intorno alle ore 19 all'incrocio tra via Rimenbranze e via Ernesto Ragazzoni. Traffico in tilt

Questa sera (martedì 2 giugno) a Rimini, incidente stradale intorno alle ore 19 all'incrocio tra via Rimenbranze e via Ernesto Ragazzoni. Secondo una prima ricostruzione, un Fiat Fiorino con targa sammarinese procedeva in direzione mare-monte quando, giunto all'intersezione, non si sarebbe fermato allo stop, complice sarebbe anche il mancato funzionamento dell'impianto semaforico in quel momento. Contemporaneamente sopraggiungeva una Renault Clio proveniente da via Ernesto Ragazzoni e diretta da Rimini verso Riccione. L'impatto tra i due veicoli è stato inevitabile. A seguito della collisione, il Fiorino e l'utilitaria hanno carambolato al centro della carreggiata, causando rallentamenti e disagi alla circolazione. Alla guida del Fiorino si trovava un cittadino sammarinese. A bordo della Renault Clio viaggiavano altre persone coinvolte nell'urto. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma l'incidente ha provocato notevoli problemi al traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti due equipaggi della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità dell'area.