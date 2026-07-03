Rimini, scontro tra auto e scooter all'incrocio tra via Covignano e via del Passero .

Incidente nel primo pomeriggio a Rimini: lo scooterista è stato trasportato in ospedale. Sul posto ambulanza, automedica e Polizia Locale per i rilievi

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 luglio, si è verificato un incidente stradale a Rimini, all'incrocio tra via Covignano e via del Passero. Secondo una prima ricostruzione, una Dacia utilitaria, condotta da una donna e diretta verso il mare, mentre stava svoltando a sinistra in via del Passero si è scontrata con uno scooter Honda 350 guidato da un giovane uomo che proveniva dalla direzione opposta. A causa del violento impatto, lo scooterista è stato sbalzato dal mezzo, finendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo in ospedale La conducente dell'auto è rimasta illesa. Per i rilievi, la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente e la regolazione del traffico è intervenuta la Polizia Locale di Rimini.