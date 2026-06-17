Rimini, scoppia incendio nel garage di una palazzina. Non si esclude atto doloso

I fatti avvenuti in via Cappellini, intorno alle 2.30 di notte

Un incendio è scoppiato nella notte tra lunedì e martedì (15-16 giugno) a Rimini, in via Cappellini. L'allarme, in una palazzina condominiale, è scattato intorno alle 2.30: un boato ha preceduto lo scoppio delle fiamme, che hanno interessato un box nel garage sotterraneo. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Una persona, lievemente intossicata, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini, ma solo per accertamenti. Nelle ore successive i tecnici dei Vigili del Fuoco hanno operato i sopralluoghi per verificare gli eventuali danni strutturali provocati dal rogo. Sul posto anche gli agenti della Questura di Rimini. Non è esclusa, infatti, l'ipotesi dolosa.