Rimini, scuola e giovani al centro: due progetti per inclusione, benessere e creatività

Sessantamila euro per sostenere 45 studenti con difficoltà nella gestione delle emozioni e un laboratorio artistico coinvolgerà circa 200 ragazzi tra i 13 e i 19 anni

Due progetti dedicati ai più giovani e al mondo della scuola, con l’obiettivo di accompagnare ragazze e ragazzi nei loro percorsi di crescita. Sono gli interventi inseriti nel Piano sociosanitario di zona di Rimini che mettono al centro il benessere degli studenti, attraverso azioni di accompagnamento educativo e nuove occasioni di confronto e socialità.

Il primo intervento è dedicato al supporto di bambini e ragazzi con disregolazione emotiva e si rivolge ai minori residenti nel Comune di Rimini che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado. Finanziato con 60mila euro del fondo sociale locale, il progetto punta ad affiancare gli studenti che incontrano difficoltà nella gestione delle proprie risposte emotive e manifestano problematiche comportamentali, con possibili ricadute sull’apprendimento, sulle relazioni e sullo sviluppo delle competenze sociali.

Un tema che interessa una platea sempre più ampia: secondo le ultime rilevazioni, nell’ultimo decennio in Emilia-Romagna i casi di disturbi della condotta e della sfera emozionale sono aumentati del 53 per cento.

L’intervento del Comune di Rimini coinvolgerà 45 studenti e studentesse e prevede la presenza nelle classi di un educatore professionale con formazione specifica. Saranno proposti laboratori e attività di sostegno individualizzato, con un duplice obiettivo: aiutare il minore nel proprio percorso educativo e, allo stesso tempo, favorire un clima positivo all’interno della classe. Le attività saranno orientate a migliorare la gestione delle dinamiche del gruppo, prevenire situazioni di isolamento o discriminazione e contrastare stereotipi e pregiudizi, favorendo una piena inclusione nel percorso scolastico.

Guarda alla scuola come luogo di crescita, relazione ed espressione anche “Lo spazio bianco delle arti”, progetto riproposto per il prossimo anno e promosso da una rete di istituti secondari superiori del Comune di Rimini: il Liceo Scientifico “Albert Einstein”, in qualità di scuola capofila, il Liceo “Cesare-Valgimigli”, l’ITTS “Belluzzi-Da Vinci” e l’IPSIA “Alberti”, realtà che insieme intercettano un bacino di studenti ampio e diversificato.

L’iniziativa propone, in orario extracurricolare, laboratori espressivi e creativi dedicati a teatro, danza, voce, fotografia, poesia e canzone d’autore, aperti agli studenti degli istituti della rete.

Circa 200 ragazze e ragazzi tra i 13 e i 19 anni avranno così l’opportunità di sperimentare linguaggi artistici differenti e di intraprendere un percorso di ricerca intorno ai temi della creatività e dell’espressione personale. Un’esperienza educativa e culturale che punta ad andare oltre la dimensione strettamente didattica, offrendo occasioni di incontro, partecipazione e crescita attraverso l’arte. I diversi laboratori si svilupperanno parallelamente nel corso dell’anno e confluiranno, al termine del percorso, in una grande festa finale aperta alla città.

“La scuola è spazio di apprendimento, di relazione e di costruzione di sé – sottolinea l’assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda – Con questi due progetti interveniamo per favorire il benessere scolastico, con un’attenzione particolare alle situazioni di maggiore fragilità, offrendo un supporto concreto ai ragazzi che incontrano difficoltà nella gestione delle emozioni per una piena inclusione e per una crescita dell’intero gruppo classe. Accompagnare ragazze e ragazzi nella loro crescita significa offrire loro strumenti e opportunità per conoscersi, esprimersi, sentirsi parte della comunità”.