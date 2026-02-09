Rimini, scuole sempre più sicure: defibrillatori, spazi esterni curati e percorsi protetti

Gli interventi del Comune nelle scuole dell’infanzia

Il Comune di Rimini prosegue il percorso di miglioramento dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali, con un insieme di interventi che mettono al centro sicurezza, benessere e qualità degli ambienti frequentati ogni giorno dai bambini. Un programma articolato, che unisce attenzione alla salute, cura degli spazi e accessibilità dei servizi.

Scuole “cardioprotette”: oltre 25 plessi dotati di defibrillatori

Tra il 2023 e il 2024 l’Amministrazione ha portato avanti un progetto dedicato alla diffusione dei defibrillatori automatici esterni (DAE) nei servizi educativi comunali. Oggi più di 25 plessi tra nidi e scuole dell’infanzia sono dotati di questi dispositivi salvavita, spesso collocati in aree esterne facilmente raggiungibili.

Per garantirne la piena efficienza, il Comune ha affidato alla ditta Antincendio Riminese S.r.l. la gestione e la manutenzione periodica dei DAE, per un importo di oltre diecimila euro. L’intervento assicura controlli regolari, sostituzione dei componenti necessari e un monitoraggio costante, così da mantenere ogni dispositivo sempre pronto all’uso.

Cura e qualificazione degli spazi esterni: ambienti più accoglienti e pronti alle attività all’aperto

Prosegue anche il lavoro dedicato alla qualità degli ambienti scolastici, con particolare attenzione agli spazi esterni che, con l’arrivo della bella stagione, diventano luoghi centrali per il gioco e le attività all’aperto. Per il 2026 il Comune ha confermato un servizio specifico di monitoraggio e trattamento delle aree esterne, finalizzato a mantenerle curate, sicure e pienamente fruibili.

L’intervento, affidato ad Anthea Srl per un importo di 13.000 euro, prevede controlli regolari e azioni mirate per garantire cortili, giardini e zone verdi in condizioni ottimali, così da offrire ai bambini spazi sempre più accoglienti e adatti alla vita all’aria aperta.

Un’attenzione crescente anche ai percorsi casa–scuola

Nel quadro degli interventi dedicati alla sicurezza e all’accessibilità, rientra anche una piccola ma utile azione in via del Vischio, dove verrà resa più chiara e riconoscibile la fermata dello scuolabus in prossimità del plesso Fellini dell'IC "Dante Alighieri". Una misura semplice, pensata per favorire un accesso più ordinato al servizio e migliorare la fruibilità dell’area nelle ore di entrata e uscita.

«Investire sulla qualità dei nostri servizi educativi - sottolinea la vicesindaca Chiara Bellini - significa prendersi cura dei luoghi in cui le bambine e i bambini crescono ogni giorno. Interventi diversi ma complementari ci permettono di rendere scuole e spazi esterni sempre più sicuri, accoglienti e accessibili.»

