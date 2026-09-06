Rimini, seconda vittoria e vetta in solitaria in attesa dell'Imolese. Pietracuta pari, Osteria Grande show

Futball Cava Ronco e Fratta Terme a secco di punti, prima vittoria per la Sammaurese

Quattro reti segnate, zero subite, due vittorie su due. Il Rimini, in attesa del posticipo tra Imolese e Santarcangelo, vola nel girone B di Eccellenza, regolando 2-0 un determinato Novafeltria, che ha cullato il sogno del pari, prima di subire il gol del raddoppio dall'ex Pietracuta Zannoni al 91'. Ad aprire le marcature, al 27', era stato Cicarevic su assist di Fabbri, il migliore in campo. I biancorossi sono in vetta alla classifica in solitaria, mentre a 4 punti ci sono quattro squadre: la sorprendente Osteria Grande, il Medicina Fossatone, il Russi e il Massa Lombarda. L'Osteria Grande rifila 4 reti a domicilio al Futball Cava Ronco: due doppiette per Cavini e Xhuveli. Medicina e Russi impattano 0-0 nello scontro diretto, il Massa Lombarda regola 3-0 il Sanpaimola. Segnano gli ex Tropical Coriano Malo e Vinci, tris di Cappelletti. Finale da urlo per il Castenaso, che riscatta la sconfitta di Secchiano con il Novafeltria: sotto 1-0 in casa con la Savignanese, a causa del gol di Toromani, il Castenaso trova la rimonta nei minuti finali, dall'88' all'89', con le reti di Arseni e Mura. Sorride anche la Comacchiese, sconfitta nella prima giornata proprio dalla Savignanese: i rossoblù superano 2-0 la matricola Valsanterno. La Sammaurese riscatta la sconfitta con il Rimini, battendo 2-1 la Fratta Terme ancora a secco di punti: a segno gli ex San Marino Mambelli e Merlonghi, al 90' la rete di Panzavolta. Il Pietracuta non sfonda in casa: con il San Marino finisce 0-0, per i rossoblù due punti in due partite, mentre i Titani trovano il primo punto dopo il deludente 6-0 del Calbi con l'Imolese.

La classifica

Rimini 6, Osteria Grande, Massa Lombarda, Medicina Fossatone e Russi 4, Imolese*, Savignanese, Comacchiese, Novafeltria, Castenaso, Sammaurese e Sanpaimola 3; Pietracuta 2, Valsanterno, San Marino 1; Santarcangelo*, Fratta Terme e Futball Cava Ronco Forlì 0.



*Imolese-Santarcangelo h20