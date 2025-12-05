Altarimini

Rimini, seduta fiume in Consiglio: ok alla società idrica e a tre delibere strategiche

Via libera a tutte le delibere in agenda: gestione idrica, partecipate, bilancio e servizi pubblici al centro della seduta

A cura di Riccardo Giannini
05 dicembre 2025
Via libera dal Consiglio Comunale di Rimini al progetto della Società unica patrimoniale idrica della Romagna, approvato con 19 voti favorevoli, 1 contrario e nessun astenuto. Approvati anche il documento unico unitario - composto dalla relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione periodica 2024 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini, ricognizione 2025 e piano di razionalizzazione periodica 2025 - con 18 voti favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti, e il bilancio di previsione di Rimini Holding (18 favorevoli, 10 contrari). Infine, approvata “la ricognizione e qualificazione dei principali servizi esistenti nel Comune di Rimini nel 2025 e la ricognizione periodica 2025 della relativa situazione gestionale” relativamente ai “servizi pubblici locali con rilevanza economica e di competenza comunale" (17 favorevoli, 2 contrari, 7 astenuti). In apertura di seduta è stata illustrata la proposta di bilancio di previsione 2026/28, la manovra che dopo il primo passaggio in Giunta si appresta ad iniziare il suo percorso di discussione in Consiglio Comunale.

