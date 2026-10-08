Rimini sempre più a portata di bici: la rete della ciclabili ha superato i 200 km

La città nel 2024 era al nono posto per lunghezza complessiva della rete secondo i dati Istat

Da 117 a 194: è l’incremento dei chilometri di piste ciclabili censiti tra il 2019 e il 2024 tra i comuni capoluogo, presenti nelle tavole Istat sull’ambiente urbano pubblicati dall’Istat. Dal 2023 al 2024 la rete del Comune di Rimini è passata da 134 a 194,2 chilometri, con un aumento di 60,2 chilometri, pari al 44,9%, il maggiore incremento dei chilometri di piste ciclabili censiti tra i comuni capoluogo presenti nelle tavole Istat sull’ambiente urbano, che precede quello di Bologna, seconda con 49,8 chilometri in più. Lo riferisce l'amministrazione comunale. Nel dettaglio, con 194,2 chilometri, nel 2024 Rimini si colloca al nono posto per lunghezza complessiva della rete tra i capoluoghi rilevati, rispetto al quattordicesimo del 2023. Il dato supera quelli di Venezia, con 190 chilometri, Ravenna, con 172,4, e Parma, con 151,7. Rispetto ai 117 chilometri del 2019, la crescita della rete censita è di 77,2 chilometri, circa il 66%. Un altro risultato riguarda la densità delle piste ciclabili, cioè la loro lunghezza in rapporto alla superficie del territorio comunale. Con 143 chilometri ogni 100 chilometri quadrati, Rimini è decima tra i capoluoghi italiani e seconda in Emilia-Romagna, dopo Bologna, che raggiunge 173,7. Seguono Modena, con 139,6, e Reggio Emilia, con 119,5. "Il confronto - spiega l'amministrazione comunale - riguarda la rete censita e le variazioni dei chilometri rilevati vanno lette tenendo conto anche degli aggiornamenti della mappatura. Come evidenzia il monitoraggio comunale, alla crescita concorrono nuove infrastrutture e l’inserimento di percorsi esistenti, realizzati nell’ambito di Piani Particolareggiati o prima non censiti per la mancanza di dati geografici aggiornati. I chilometri aggiunti al conteggio non vanno quindi automaticamente identificati con nuove piste realizzate nello stesso anno". Nel 2026 la rete delle ciclabili è invece arrivata a 202,6 km. Tra le opere che contribuiscono all’ampliamento figura il sottopasso ciclopedonale di via Grazia Verenin, completato alla fine del 2025 ed entrato pienamente in funzione nel 2026. Per il 2027 sono previsti interventi tra via Acquario e via della Fiera, con il completamento di un percorso ciclopedonale affiancato alla SS16 e nuovi attraversamenti, per collegare le piste esistenti e tra via Circonvallazione Nuova e via Pomposa, con una connessione in continuità con il sottopasso della statale. A Viserba è previsto il collegamento tra via Turchetta e via Perticari attraverso il Parco Marcovaldo, con connessioni verso via Novella, via Popilia e via Sacramora. A Viserbella è inoltre prevista la riqualificazione e completamento di una pista ciclopedonale bidirezionale in via Verenin Grazia, per mettere in sicurezza il collegamento tra la SS16 e il lungomare Porto Palos.