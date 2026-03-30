Rimini: sempre più giovani usano l'intelligenza artificiale, mentre per i genitori è un mistero

Numerosi genitori all’Itts Belluzzi Da Vinci di Rimini per capire l’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni

In stretta collaborazione con l’Itts “Belluzzi-Da Vinci” e proprio nei locali della scuola, si è svolto sabato 28 marzo il laboratorio dedicato ai genitori per coinvolgerli sul ruolo che l’intelligenza artificiale ormai assume sia nei processi di apprendimento sia negli sviluppi occupazionali. Potenzialità ma anche insidie che è necessario conoscere per imparare ad utilizzare in modo etico e responsabile questa nuova frontiera della tecnologia.

A guidare le famiglie nell’esplorazione dei meccanismi di funzionamento dell’AI è stato il consulente Stefano Stambazzi, titolare dell’Agenzia K2 e formatore in numerose realtà scolastiche,

La partecipazione è stata arricchita da un vivace scambio di domande, a dimostrazione di un crescente bisogno dei genitori di spazi di confronto anche rispetto a fenomeni e tecnologie che cambiano il futuro dei ragazzi.

“Viviamo in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale è già dentro le nostre classi e nelle tasche dei nostri ragazzi. Come istituzione sentiamo la responsabilità di non lasciare soli i genitori di fronte a questa realtà: questo incontro è stato un’occasione per capire insieme come trasformare la tecnologia in una risorsa, senza sottovalutarne i rischi”, spiega Barbara Di Natale, consigliera provinciale con delega alle pari opportunità.

“La partecipazione di così tanti genitori ci ha confermato quanto sia importante creare momenti di confronto veri, fuori dall'aula. Non basta insegnare ai ragazzi: dobbiamo costruire un dialogo con le famiglie, perché l'educazione digitale funziona solo se scuola e casa parlano la stessa lingua”, dice Barbara Cappellini, Dirigente Scolastica Itts Belluzzi Da Vinci di Rimini

L’incontro rientra nel progetto provinciale “Insieme alla scoperta del genere – 2025/2026”, promosso dalle Pari Opportunità della Provincia di Rimini realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, che affianca alle attività nelle scuole una serie di incontri formativi dedicati ai genitori, per fornire strumenti pratici nell’accompagnare i figli in una crescita consapevole e paritaria.