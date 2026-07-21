Rimini, servizi educativi: 340 posti per “Scuole aperte 2026”, attività gratuite prima del ritorno in classe

Dal 31 agosto al 14 settembre laboratori, attività educative e socialità nelle scuole primarie aderenti: iscrizioni aperte fino al 5 agosto

Due settimane di laboratori, attività fisica, ricreativa e socialità prima del rientro in classe: è l’obiettivo di Scuole aperte 2026, la nuova misura regionale che debutta a Rimini con 340 posti disponibili. Un progetto costruito grazie alla disponibilità degli istituti e al coordinamento tra Comune e Regione, per offrire alle famiglie un supporto concreto nel passaggio dall’estate alla routine scolastica.

Dal 31 agosto al 14 settembre, ogni mattina dalle 8.30 alle 12.30, le scuole primarie aderenti accoglieranno le bambine e i bambini che a settembre frequenteranno le classi dalla seconda alla quinta. Le attività si svolgeranno all’interno dei plessi scolastici, con possibilità di utilizzo dei giardini e delle aree verdi limitrofe.

Scuole statali aderenti tramite Comune di Rimini – 160 posti

I.C. Centro Storico – 40 posti

I.C. Miramare – 40 posti

I.C. XX Settembre – 40 posti

I.C. Alighieri – 40 posti

La gestione educativa è affidata alla RTI Il Millepiedi – Proges – CAD; per Miramare il servizio è curato da Rimini Terme.

Scuole a gestione diretta – 180 posti

In questo gruppo rientrano quattro scuole paritarie e una statale, il 6° Circolo Didattico, che ha scelto la gestione autonoma con personale proprio.

Sant’Onofrio – 20 posti

Maria Ausiliatrice – 40 posti

Maestre Pie – 50 posti

Redemptoris Mater – 20 posti

6° Circolo Didattico – 50 posti

Iscrizioni entro il 5 agosto

Le famiglie interessate possono presentare domanda entro il 5 agosto alle ore 13, utilizzando il modulo allegato all’avviso pubblico.

La domanda può essere inviata:

via PEC ([email protected]). In alternativa può essere presentata a mano agli Uffici del Settore Educazione - Via Ducale 7, 47921 - Rimini primo piano1 (telefono: 0541 704649).

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Comune e inviate via mail alle famiglie.

Criteri di ammissione

In caso di domande superiori ai posti disponibili, l’accesso sarà determinato dai criteri previsti dalla normativa regionale: disabilità certificata o presa in carico dal servizio sociale, genitori entrambi lavoratori, un genitore lavoratore. Sono equiparate le situazioni monogenitoriali e i casi di protezione per violenza di genere.

“Un investimento concreto sulle famiglie e sulla qualità del tempo educativo – sottolinea Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative-. Questa sperimentazione regionale nasce da un lavoro condiviso che non era affatto scontato: mettere in rete scuole, Comune e Regione significa costruire un quadro complesso, ma capace di offrire un’opportunità importante per alunne, alunni e famiglie. Ringrazio le istituzioni scolastiche che si sono rese disponibili: la loro adesione amplia l’offerta educativa in un periodo delicato e garantisce un sostegno reale alla comunità.”