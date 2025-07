Rimini Shopping Night: arriva la quinta serata con un concerto indie alla Vecchia Pescheria

Il centro storico di Rimini torna a illuminarsi mercoledì 30 luglio

Il centro storico di Rimini torna a illuminarsi mercoledì 30 luglio per la quinta serata della Rimini Shopping Night, l’appuntamento estivo che anima il cuore della città con eventi, musica, cultura e tanto shopping.

L’iniziativa è promossa dai commercianti del centro, coordinata da CNA Rimini, con il patrocinio del Comune di Rimini, il sostegno di Federalberghi Rimini e la sponsorizzazione di Assicoop Romagna Futura – Unipol.

Dopo le quattro serate da record, che hanno registrato un’affluenza straordinaria di residenti e turisti, Rimini si trasforma ogni mercoledì in un palcoscenico a cielo aperto, dove le attività commerciali si fondono con arte, cultura e convivialità. A rendere speciale ogni appuntamento sono proprio i negozianti del centro storico: con creatività, passione e spirito di accoglienza, tengono aperte le loro attività fino a tarda sera, proponendo eventi, promozioni, degustazioni, installazioni e vetrine tematiche. Accanto a loro, artisti di strada, musicisti, associazioni culturali e performer trasformano le vie della città in una festa diffusa.

Il centro storico e i suoi luoghi affascinanti diventano una preziosa cornice per eventi e iniziative, contribuendo a raccontare una Rimini autentica, che sa coniugare tradizione e innovazione, storia e contemporaneità. La Rimini Shopping Night continua a confermarsi come un format di successo, capace di rigenerare il centro urbano e offrire nuove occasioni di incontro, partecipazione e crescita per tutta la città.

Mercoledì 30 luglio la Vecchia Pescheria apre il sipario su “Onda Indie Social Fest”, quattro appuntamenti programmati nei mercoledì estivi che arricchiscono l’offerta culturale e turistica del centro storico. Il festival propone un palinsesto di concerti legati alla scena musicale indipendente.

Ogni mercoledì, un piccolo festival: concerti, incontri, mostre, parole e immagini per raccontare una città alimentata da creatività e spirito di comunità. Due mostre saranno ospitate nei locali della Vecchia Pescheria, rendendo la fruizione culturale più continua e accessibile.

Alla base un lavoro di squadra: CNA Rimini, Risuona Rimini, il patrocinio del Comune di Rimini, il contributo di RivieraBanca e la collaborazione delle cinque attività commerciali incorniciate dalla Pescheria: Al Qui, El Cantinero, Eva Garden, Il Malandrino, La Guinguette.

Risuona Rimini è curatrice del progetto, del coordinamento, della direzione artistica e realizzazione tecnica delle serate musicali Onda Indie Fest, che hanno come obiettivo la promozione della musica indie e l’incontro tra giovani band emergenti e il pubblico locale. Ogni serata si compone di due artisti/band, con una durata complessiva di circa tre ore, dove si alternano band esordienti a band di respiro nazionale.