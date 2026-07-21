Rimini Shopping Night: continuano i mercoledì tra cultura, musica e sapori

Spazio anche alla creatività e all’artigianato con i mercatini. In piazza Tre Martiri torna Artigiani al Centro By Night

Mercoledì 22 luglio il centro storico di Rimini torna a essere il cuore pulsante delle proposte estive: negozi aperti, mercatini, appuntamenti culturali, concerti, visite guidate ed esperienze gastronomiche animeranno vie e piazze, mentre i musei comunali prolungano l’orario di apertura dalle 21 alle 23.



Protagonista della serata è la Rimini Shopping Night, l’iniziativa che trasforma il centro cittadino in un grande spazio di incontro e intrattenimento. Le attività commerciali aderenti restano aperte anche dopo cena, offrendo l’occasione di passeggiare tra botteghe storiche, negozi e locali in un’atmosfera vivace e accogliente.

Vista la straordinaria risposta del pubblico in occasione delle prime due conferenze, si sposta al Teatro Galli la rassegna Omero sotto le stelle, curata da Marinella De Luca, che questa settimana propone l’incontro intitolato L’arte del sorriso. Dèi capricciosi ed eroi imperfetti: il comico come antidoto (ore 21).



Spazio anche alla creatività e all’artigianato con i mercatini. In piazza Tre Martiri torna Artigiani al Centro By Night, il market serale che riunisce artigiani, designer e creativi selezionati, con esposizioni di manufatti originali, oggetti realizzati a mano e proposte uniche.

In piazza Cavour, invece, va in scena I Ricordi in Soffitta, un appuntamento che mette al centro bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. I giovani partecipanti possono esporre giochi, fumetti, libri, peluche, collezioni e altri oggetti della propria infanzia, creando un momento di scambio, socializzazione e divertimento che anima la piazza già dal tardo pomeriggio.

Per gli amanti della buona tavola, il Mercato Coperto ospita la nona edizione de, evento estivo in cui gli operatori del mercato preparano e servono direttamente le proprie specialità. Un’occasione per gustare piatti della tradizione locale, realizzati con ingredienti di qualità, in un clima conviviale accompagnato da musica dal vivo.Le aperture straordinarie serali dei musei offrono inoltre numerose opportunità per scoprire il patrimonio culturale cittadino attraversodedicate.Fino al 26 agosto, ogni mercoledì sera, ilpropone visite guidate a Castel Sismondo curate dai Musei Comunali. Il percorso conduce il pubblico tra le suggestioni del cinema felliniano attraverso installazioni multimediali, racconti, immagini e ambientazioni immersive allestite negli spazi rinascimentali del castello. Le prenotazioni sono disponibili su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate Al Museo della Città, alle 21, è possibile partecipare al, realizzato in occasione della mostra “” allestita alla Manica Lunga del Museo della Città, che mette a confronto due grandi maestri del Rinascimento, legando Rimini a Venezia e alle corti padane. L’itinerario prosegue seguendo il filo delle committenze che hanno ridisegnato la città: dalla scuola trecentesca, influenzata da Giotto e dalla cultura bizantina, fino alle opere dell'età malatestiana, come la pala del Ghirlandaio, offrendo l’occasione di riscoprire la straordinaria stagione artistica che ha segnato la storia e l’identità culturale di Rimini.Tra le proposte dispicca, visita guidata serale alla Domus del Chirurgo. L’itinerario racconta la vita del medico Eutyches, vissuto nel II secolo d.C., consentendo di ammirare i preziosi mosaici romani e le testimonianze archeologiche emerse dagli scavi. Il percorso si conclude al Museo della Città, dove sono conservati oltre 150 strumenti chirurgici di epoca romana insieme a numerosi altri reperti.Tra le altre mostre visitabili anche nelle ore serali: al Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum, è aperta la mostra, dedicata all’artista faentino e al dialogo tra la sua ricerca materica e l’immaginario di Federico Fellini. Nello stesso complesso è visitabile anche, esposizione che rende omaggio alle donne che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo del linguaggio cinematografico, realizzata in collaborazione con l’Italian Global Series Festival.Nei Palazzi dell’Arte di piazza Cavour trova spazio, progetto espositivo che ospita opere di artisti della scena contemporanea newyorkese e quelle dell’artista riminese Luca Giovagnoli, offrendo una panoramica sulle diverse espressioni dell’arte contemporanea.

Ampio spazio è dedicato anche alle mostre di: da quelle al Museo della Città, dove sono allestite la mostra dedicata a, che ripercorre la carriera di uno dei più importanti fumettisti italiani e autore del manifesto del festival;, dedicata alla figura della linguista e studiosa che ha aperto il dibattito sul linguaggio sessista in Italia, e la mostra, un percorso dedicato ai temi della memoria, della libertà e dell’impegno civile attraverso il linguaggio del fumetto, dell’illustrazione e dell’animazione.A Castel Sismondo è invece protagonista, una mostra che racconta oltre sessant’anni di storia dell’iconico supereroe Marvel attraverso fumetti, cinema e animazione. Il percorso include anche un’esperienza immersiva con set fotografico scenografico che permette ai visitatori di sentirsi sospesi tra i grattacieli come il celebre arrampicamuri.Tra gli eventi in programma di questa settimana la musica offre appuntamenti all’aperto, nell’ambito della rassegnaall’Arena Francesca da Rimini, con lo spettacolo, un viaggio nella storia della vita notturna riminese e dei locali che hanno reso la città celebre a livello internazionale tra gli anni Sessanta e Novanta.

Mentre in Piazzetta San Martino è proposta la Jazz Night con il Jazz Flor Duet, composto da Mariapia Gobbi e Cristian Giannini, dalle 20.30.



La serata è animata anche dai locali del centro storico e del Borgo San Giuliano. Al Caffè Vecchi 1850, in viale Tiberio, è in programma "Drink in Vinile" con il DJ Inti, che proporrà una selezione musicale esclusivamente su dischi a 45 giri. Sempre al Borgo, al Cinema Teatro Tiberio, è invece prevista la proiezione in prima visione di Chopin – Notturno a Parigi, diretto da Michal Kwiecinski.



All’Area Settebello di via Roma torna Storie in Vinile, appuntamento dedicato questa volta a Harvest di Neil Young, uno degli album più amati della storia del rock. La narrazione è affidata a Ruggero Rosetti, accompagnato dalle esecuzioni musicali di Beppe Ardito.