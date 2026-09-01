Rimini Shopping Night non si ferma: a grande richiesta si continua anche a settembre

Dopo il successo dell’estate, mercoledì 2 settembre una nuova serata tra negozi aperti, musica e animazione nel centro storico

L’estate volge al termine, ma la Rimini Shopping Night non si ferma. Dopo il successo degli appuntamenti che hanno animato il centro storico durante tutta la stagione, a grande richiesta l’iniziativa torna anche a settembre con una nuova serata in programma mercoledì 2 settembre. Quella che doveva essere l’ultima Shopping Night dell’estate, mercoledì 26 agosto, si trasforma così in un arrivederci durato appena una settimana. L’ottima partecipazione registrata durante l’edizione 2026 e le richieste raccolte da commercianti e pubblico hanno infatti spinto gli organizzatori ad aggiungere un nuovo appuntamento al calendario. Mercoledì 2 settembre il cuore di Rimini tornerà quindi ad animarsi con negozi aperti fino a tarda sera, musica, intrattenimento e iniziative diffuse, offrendo a riminesi e visitatori un’altra occasione per passeggiare tra vie e piazze del centro, fare shopping, fermarsi nei locali e scoprire le proposte delle attività commerciali. La data extra rappresenta anche la conferma del gradimento riscosso dalla formula della Rimini Shopping Night, che nel corso dell’estate ha accompagnato alle aperture prolungate di negozi, boutique e botteghe un programma fatto di musica, spettacoli, cultura, visite guidate, mostre, cinema, mercatini ed enogastronomia. Una formula pensata per rendere il centro storico vivo e frequentato anche nelle ore serali, creando occasioni di incontro e socialità e, allo stesso tempo, sostenendo concretamente il commercio di vicinato.

«La risposta che abbiamo ricevuto durante l’estate ci ha convinto a proseguire anche a settembre. La Rimini Shopping Night è riuscita a creare movimento, partecipazione e interesse attorno al centro storico e alle sue attività. Aggiungere una nuova data significa dare continuità a un progetto che mette insieme imprese, cittadini, turisti e territorio», sottolinea il direttore di CNA Rimini, Davide Ortalli.

La Rimini Shopping Night è un progetto coordinato da CNA Rimini e sostenuto dal Comune di Rimini, Assicoop Romagna Futura, Banca Malatestiana, Vernocchi Auto e Federalberghi Rimini, nato per valorizzare il cuore della città, promuovere il commercio locale e rafforzare il legame tra attività economiche, residenti e visitatori. La collaborazione con le strutture ricettive permette inoltre di far conoscere l’iniziativa ai turisti presenti sul territorio, invitandoli a scoprire anche nelle ore serali le opportunità offerte dal centro storico. Mercoledì 2 settembre, dunque, le luci della Rimini Shopping Night si riaccendono. A grande richiesta, l’estate dello shopping riminese continua. Il progetto, coordinato da CNA Rimini e sostenuto dal Comune di Rimini, Assicoop Romagna Futura, Banca Malatestiana, Vernocchi Auto e Federalberghi Rimini, punta a rafforzare il ruolo del centro storico come luogo di aggregazione, promozione del commercio di vicinato e valorizzazione delle eccellenze locali, creando nuove opportunità per attività economiche, residenti e visitatori. Un progetto nato per valorizzare il cuore della città promosso anche attraverso la collaborazione con le strutture ricettive affinché i visitatori possano conoscere e vivere le opportunità offerte dal centro storico nelle serate estive. L’iniziativa è stata pensata proprio per valorizzare il commercio di vicinato e le imprese del centro storico, rafforzando il legame tra attività economiche, residenti e visitatori. .

