Rimini, si cerca nuova sede per la Moschea di corso Giovanni XXIII

Se ne parlerà il 1° dicembre nella conferenza dei capogruppo

A Rimini si cerca un nuova sede per la moschea di corso Giovanni XXIII. Come riferisce il Corriere Romagna, il 1° dicembre se ne parlerà nella conferenza dei capogruppo del consiglio comunale, alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad e di Gioenzo Renzi, che ha riaperto il caso recentemente con un'interrogazione consiliare. Il sindaco già lo scorso 29 ottobre aveva parlato di un "patto trasversale" tra maggioranza e opposizione per individuare una nuova sede. Quella attuale, come evidenziato più volte da Gioenzo Renzi, è inadeguata a contenere le centinaia di fedeli che la frequentano, con problemi di viabilità e parcheggio per il quartiere. La nuova sede, ha precisato la presidente del consiglio comunale Giulia Corazzi, dovrà soddisfare le esigenze di tutti, compresa quella comunità islamica che principalmente vive proprio a Borgo Marina. La nuova sede dovrà essere raggiungibile anche da chi non è automunito e quindi non potrà essere collocata a una distanza ingente, in termini di chilometri, da Borgo Marina