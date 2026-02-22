Rimini: si danno alla fuga dopo aver forzato un condominio. Arrestati due ladri

Quattro uomini hanno tentato di introdursi in un condominio sito a Viserba

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, gli agenti del Nucleo Volanti della Questura di Rimini hanno arrestato due malfattori, sorpresi mentre tentavano di forzare la serratura di un garage sito nella zona di Viserba.

In particolare, intorno all’1.00, è giunta al N.U.E. una segnalazione di intrusione in uno dei garage di un condominio. Il proprietario, allertato tramite la propria utenza telefonica, ha provveduto ad avvisare la moglie, presente nell'abitazione, la quale ha udito forti rumori provenienti dal seminterrato.

Giunti sul posto, gli operatori di Polizia hanno fatto irruzione nei corridoi del seminterrato, notando quattro soggetti incappucciati che armeggiavano con la serratura della porta di un garage. Alla vista degli agenti, i malfattori si sono dati alla fuga, sbarazzandosi degli oggetti che avevano tra le mani e con cui, poco prima, avevano forzato e aperto molteplici porte dei garage dello stesso condominio.

Gli operatori, senza perdere di vista i fuggitivi, si sono messi all’inseguimento a piedi, riuscendo a raggiungere e bloccare due dei quattro soggetti, successivamente sottoposti a perquisizione personale.

Alla luce di quanto sopra descritto, i due soggetti sono stati arrestati per tentato furto pluriaggravato e continuato in concorso. Dei fatti è stato informato il PM di turno, che ha disposto il rito direttissimo per la giornata di domani, 23 febbraio.