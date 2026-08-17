Rimini: si intrufola in un garage e aggredisce padre e figlio. Arrestato

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato tre uomini coinvolti in una violenta colluttazione

Nella mattinata di ieri, la Questura di Rimini ha arrestato un giovane di origini camerunensi, accusato dei reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

Intorno alle 11.35, la Sala Operativa ha inviato una volante in un’abitazione nella zona di Marina Centro, dopo la segnalazione di alcune urla provenienti dal garage dello stabile.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato tre uomini coinvolti in una violenta colluttazione. Dai primi accertamenti è emerso che, poco prima, il proprietario del garage, recatosi al box per recuperare alcuni oggetti personali, aveva trovato la saracinesca dell’autorimessa aperta e diversi beni spostati.

L’uomo aveva quindi sorpreso all’interno del garage un individuo che avrebbe tentato di nascondersi. Tra i due è nata una violenta discussione, durante la quale il giovane avrebbe sferrato un pugno al volto del proprietario. Successivamente avrebbe colpito ripetutamente anche il figlio dell’uomo, intervenuto in soccorso del padre.

Il giovane è stato accompagnato in Questura e, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate. È stato quindi trasferito presso la locale Casa Circondariale.