Eventi Rimini si prepara al Natale: una settimana di eventi tra cultura, spettacoli e mercatini

Dall'apertura del Rimini Ice Village al Presepe di Sabbia, passando per teatro, cinema, festival, mostre e appuntamenti per famiglie

Rimini saluta il mese di novembre e si prepara alle festività con una settimana di appuntamenti tra cultura, arte e spettacolo, con l’atmosfera natalizia che comincia a diffondersi in città.

Da sabato scorso si è ‘acceso’ il Sogno di Natale, il grande percorso di installazioni luminose dal centro storico ai lungomari accompagna l'attesa del Natale. Oltre al Mercatino dei Sogni di Natale e la storica giostra francese in centro storico dal prossimo da sabato 28 novembre si apre il Rimini Ice Village in piazzale Boscovich con la pista di pattinaggio su ghiaccio e il suggestivo Presepe di Sabbia, che quest'anno presenta il monumentale progetto The Wall of Life - Il Muro della Vita. Da sabato 28 e per la prima settimana di apertura, sarà possibile prenotare speciali visite per osservare dal vivo gli artisti della sabbia al lavoro, seguendo la nascita delle spettacolari sculture.

Continuano gli appuntamenti con il Festival del Mondo Antico, dedicato quest'anno al tema "Rinascite. Infinite riscoperte dell'Antico". Conferenze, incontri e approfondimenti accompagnano il pubblico in un viaggio tra storia, archeologia, arte e letteratura. In particolare, il ciclo ‘Le vie dell'oltre’ propone il 23 e il 24 novembre due appuntamenti guidati dalla professoressa Marinella De Luca dedicati al viaggio simbolico di Sigismondo Pandolfo Malatesta nell'aldilà, mentre il 27 novembre la chiesa di Santa Maria ad Nives ospita l'incontro con Claudia Cremonini in dialogo con Daniele Ferrara, dedicato a Bellini, Mantegna e alla cultura umanistica tra Venezia e la Rimini malatestiana.

La stagione di prosa del Teatro Galli prosegue dal 27 al 29 novembre con Oscar, rilettura contemporanea del celebre personaggio creato da Riyoko Ikeda. Lo spettacolo, interpretato da Sonia Bergamasco e diretto da Antonio Latella, affronta temi come libertà, diritti e impegno civile attraverso una delle figure più amate dell'immaginario contemporaneo.

Dal teatro al cinema con la 19ª edizione dell'Amarcort Film Festival, in programma dal 24 al 29 novembre. Il festival internazionale del cortometraggio, ispirato all'universo di Federico Fellini, coinvolge numerosi spazi culturali della città con proiezioni, incontri e mostre. Appuntamento clpu il conferimento del premio "Un felliniano nel mondo" a Luigi Serafini il 24 novembre al Cinema Fulgor. Nella stessa giornata inaugura al Palazzo del Fulgor la mostra Cacciatori di immagini, dedicata all'universo creativo dell'autore del Codex Seraphinianus.

La Cineteca comunale continua la propria programmazione di prime visioni e film d'autore con Mustang di Kasia Smutniak (dal 26 novembre), mentre il Cinema Fulgor propone il 23 novembre per la rassegna Lunedì del cinefilo ‘I fantasmi del cappellaio’ di Claude Chabrol e il 28 novembre l'appuntamento notturno Fuori Orario. Al Fellini Museum, martedì 24 novembre, il Cinemino propone gratuitamente ‘La voce della luna’, di Federico Fellini, mentre la programazione del Cinema Tiberio spazia dal documentario ‘Lupo Uno’, alle proiezioni dedicate alla Giornata contro la violenza sulle donne e, tra il 30 novembre e il 1° dicembre, al documentario dedicato al regista Werner Herzog.



Tanti anche gli appuntamenti proposti dalla Biblioteca Gambalunga: sabato 28 novembre torna il Gambalunga Game Day, pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo e all'incontro con autori e game designer, mentre il 1° dicembre riprende la rassegna letteraria Libri da queste parti con la presentazione del volume ‘Ciao Rimini’ di Federica Piersimoni.



Continua anche il calendario di Donne Coraggio!, la rassegna che coinvolge tutta la città in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre). Oltre venti appuntamenti affrontano i temi della parità, della prevenzione e della sensibilizzazione. Il 25 novembre, al Teatro degli Atti va in scena Luogo: femminile, plurale, spettacolo che affronta il tema della violenza di genere attraverso teatro e ricerca artistica. Tra gli altri eventi della settimana spiccano il percorso urbano immersivo TO/GET/HER del 27 novembre e l'incontro dedicato a genere, intercultura e matrimoni forzati promosso dal Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio APS a Miramare.

Giovedì 26 novembre parte Public Program di Rimini. Rinascimenti. Illustrare il mondo ai Palazzi dell’Arte, il ciclo di incontri dedicato all’illustrazione contemporanea, in concomitanza della mostra ‘Rimini Rinascimenti’. Si comincia con la conferenza “Disegnare il mondo per comprenderlo” di Giovanni C.F. Villa (ore 18), un approfondimento sul rapporto tra immagini, conoscenza e interpretazione della realtà.



La settimana è arricchita anche da laboratori e attività culturali, come il ‘Funambulatorio di poesia’ con il poeta Paolo Vachino all'Istituto Marvelli e i laboratori artistici ‘A punta di pennello’ al Museo E' Scaion di Viserbella.

Fino al 28 novembre all’Ex Cinema Astoria di Rimini, una settimana di appuntamenti dedicati a benessere, teatro, danza, creatività e socialità. Il programma spazia da yoga, laboratori teatrali e lettura espressiva a roller dance, arti tessili, West Coast Swing e Balfolk. In calendario anche un appuntamento dell’Amarcort Film Festival 2026 e il laboratorio Film&Feelings, dedicato all’esplorazione delle emozioni attraverso il cinema e la cultura pop. Non mancano musica dal vivo e spettacoli.



Il 27 novembre il Parco degli Artisti a Vergiano ospita il concerto blues e soul di Gloria & The Doctors, mentre il giorno successivo va in scena la rassegna comica Sciok! con Dondarini e Dal Fiume. Domenica 29 novembre spazio invece al divertimento partecipato con il Karaoke Live accompagnato dal pianoforte di Francesco Montesi.



Il fine settimana propone inoltre iniziative sportive come la corsa solidale SiRun collegata al Congresso nazionale di Reumatologia, a cui tutti possono partecipare, e il 29° Memorial Cav. Oreste Biagini la manifestazione sportiva di pugilato dilettantistico al Palasport Flaminio. Tra gli appuntamenti per bambini e famiglie, il progetto intergenerazionale Gioca 'nonni', rivolto a bimbi di 4-7 anni fatto di letture e piccoli laboratori con nonni e nonne al Centro per le Famiglie di Rimini e le proiezioni del Junior Cinema.



Domenica 29 novembre il centro storico si anima con Rimini Antiqua, tradizionale mercato dell'antiquariato e del vintage, e con Domeniche ad Arte, esposizione dedicata all'artigianato artistico locale. Nella stessa giornata sarà possibile vivere anche l'esperienza della Colazione al Teatro Galli, tra gusto, storia e bellezza affacciati su Piazza Cavour.