Rimini si prepara alla terza edizione di Malle Mutór: quattro giorni di moto e passione

La città si prepara ad accogliere oltre 200 motociclisti da tutta Europa

Rimini scalda i motori per la terza edizione di Malle Mutór, la manifestazione che dal 23 al 26 ottobre animerà la città con un lungo weekend dedicato al mototurismo e all’avventura su due ruote.

La città si prepara ad accogliere oltre 200 motociclisti da tutta Europa e un grande pubblico di appassionati, per un appuntamento che unisce passione, spettacolo e territorio. A pochi giorni dal via, cresce la squadra di partner che sostengono l’evento: tra le novità di quest’anno spicca PurMotors Filters & Solutions, azienda 100% italiana specializzata nella filtrazione e protezione dei motori, che entra a far parte della famiglia Malle Mutór con una partnership all’insegna della tecnologia e dell’affidabilità.

Dal deserto fino alla sabbia di Rimini, PurMotors condivide con i rider di Malle Mutór la stessa filosofia: arrivare ovunque, senza compromessi. L’azienda presenterà al pubblico e ai partecipanti il PurMotors Protection System, un ecosistema innovativo pensato per proteggere il cuore di ogni moto – carburante, aria, pompa e iniettori – garantendo prestazioni elevate, affidabilità e libertà di viaggio in ogni condizione.

Tra i protagonisti della presenza PurMotors al Village di Piazzale Boscovich ci sarà H2O-Stop, il filtro benzina a 3 strati TNT che separa e trattiene l’acqua nel carburante, salvaguardando pompa e iniettori e offrendo fino a 50.000 km di autonomia senza manutenzione. Una tecnologia che trasforma la manutenzione in protezione permanente, ideale per chi vive la moto come esperienza di avventura e scoperta.

Con il claim “Meno manutenzione. Più protezione. Sempre.”, PurMotors si prepara a portare la propria esperienza nel cuore dell’evento, affiancando piloti e appassionati nella sfida più autentica: quella contro il tempo, la polvere e gli elementi. In occasione di Malle Mutór 2025, sarà attivo un codice esclusivo dedicato ai partecipanti: pur_mutors2025 → –10% su purmotorsfilters.com, valido fino al 2 novembre 2025.

Gran finale domenica 26 ottobre con l’attesissimo “Mar & Mutór”, una sfida di 3 km sulla sabbia tra enduro e motocross per chiudere l’edizione 2025 all’insegna della potenza e della passione.

Con l’ingresso di PurMotors tra i partner ufficiali, Malle Mutór conferma ancora una volta la propria capacità di unire innovazione, spirito sportivo e tecnologia Made in Italy, in un evento che continua a crescere e a sorprendere, anno dopo anno.