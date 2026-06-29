Rimini si prepara alla visita di Papa Leone: il Cardinale Zuppi presiederà la Messa in Cattedrale

La Messa verrà trasmessa in diretta su Icaro TV

Entra nel vivo il cammino della Chiesa di Rimini in preparazione alla visita di Papa Leone XIV, atteso in diocesi il prossimo 22 agosto. Dopo il primo appuntamento di approfondimento dedicato al ministero di Pietro, prosegue il percorso di avvicinamento con due nuovi momenti aperti alla comunità.



Martedì 30 giugno alle ore 19, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presiederà la Santa Messa in Cattedrale.



La celebrazione rappresenta uno dei momenti più significativi del cammino di preparazione alla visita del Santo Padre. Sarà un’occasione per tutta la comunità diocesana di raccogliersi in preghiera e vivere con maggiore consapevolezza l'attesa dell'incontro con Papa Leone XIV. La presenza del Presidente della CEI sottolinea inoltre il valore ecclesiale di un appuntamento che coinvolge l’intera Chiesa italiana.



“Siamo molto felici di accogliere il Successore di Pietro, che viene a confermarci nella fede. La sua presenza ci offrirà l'opportunità di rinnovare, insieme a lui, la nostra adesione alla volontà di Dio, la nostra unione con Gesù e la fedeltà alla Chiesa. Accogliamo questo dono con profonda gratitudine: è una gioia per tutta la comunità diocesana, ma anche per i tanti turisti che in quel periodo saranno presenti nel nostro territorio e che potranno, insieme a noi, incontrare il Santo Padre e ascoltare il suo insegnamento”, afferma il Vescovo di Rimini, Mons. Nicolò Anselmi.



Il cammino proseguirà mercoledì 1° luglio alle ore 21, in Sala Manzoni (via IV Novembre 35, Rimini), con un incontro rivolto a tutti coloro che desiderano offrire il proprio contributo alla preparazione della visita del Papa. La serata è aperta sia ai volontari che hanno già manifestato la propria disponibilità, sia a chi desidera mettersi a servizio dell’organizzazione dell’evento.



La preparazione della visita di Papa Leone XIV richiede infatti un impegno condiviso da parte dell’intera comunità diocesana, affinché la giornata del 22 agosto possa essere vissuta nel migliore dei modi e rappresentare un'autentica esperienza di fede, accoglienza e comunione ecclesiale.