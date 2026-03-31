Rimini si tinge d'azzurro: "Richiamiamo l'attenzione sull'autismo"

Luci azzurre al Castello Malatestiano

In tutto il mondo, il 2 aprile, le città illuminano di blu un monumento simbolo per richiamare l’attenzione sull’autismo. Anche il Comune di Rimini aderisce a questa importante iniziativa accendendo di azzurro il Castello Malatestiano, segno concreto di sensibilità e vicinanza. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, giovedì 2 aprile la città si illumina così del colore simbolo dell’autismo, per promuovere un messaggio di inclusione, consapevolezza e sostegno alle persone nello spettro autistico e alle loro famiglie.

Alle ore 19:00, le famiglie e gli amici dell’associazione Rimini Autismo si daranno appuntamento in Piazza Malatesta, ai piedi del Castello Malatestiano, per condividere un momento di comunità nell’attesa dell’accensione delle luci blu. Sarà un’occasione speciale per scattare una foto ricordo di gruppo, simbolo di una città unita e partecipe, capace di trasformare un gesto collettivo in un messaggio duraturo nel tempo.

Anche Le Befane Shopping Centre, realtà da sempre vicina al mondo dell’autismo attraverso numerose iniziative dedicate e progetti concreti a sostegno dell’associazione, si unisce alla celebrazione accendendo di azzurro la volta del Centro Commerciale.

“Questa giornata è prima di tutto un momento per ritrovarsi, con semplicità e familiarità, come una grande comunità - sottolinea Alessandra Urbinati, presidente di Rimini Autismo O.d.V. - L’azzurro che illumina i nostri luoghi non è solo un simbolo, ma una luce che parla di presenza, attenzione e consapevolezza. Ritrovarsi insieme, aspettare quell’accensione e fermarsi per una foto di gruppo significa dire, in modo semplice ma importante, che ci siamo. Ci tengo a ringraziare il Comune di Rimini, sempre attivo e presente attraverso i suoi rappresentanti, e il Centro Commerciale, nella persona del direttore Massimo Bobbo, per la sensibilità e la vicinanza dimostrata nel tempo. Il nostro territorio conferma la sua capacità di fare rete, unendo istituzioni, associazioni e realtà imprenditoriali in un impegno concreto che va oltre questa giornata e mette al centro le persone e le famiglie.”