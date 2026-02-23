Rimini si tinge di giallo e blu: il Castello illuminato per l'Ucraina

Nel quarto anniversario dell'invasione russa, la torre del Castello Sismondo sarà illuminata con i colori della bandiera ucraina

Il Comune di Rimini aderisce all'iniziativa nazionale promossa dal NAU - Network Associazioni per l'Ucraina e dalle associazioni ucraine del territorio: martedì 24 febbraio, in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa su larga scala, la torre del Castello Sismondo sarà illuminata con i colori della bandiera ucraina in segno di memoria e solidarietà.

Su disposizione dell'assessore alla legalità Francesco Bragagni, l'Amministrazione comunale ha accolto la richiesta avanzata dall’Associazione Culturale Europea Italia-Ucraina MAIDAN ODV, People for Ukraine ODV e Associazione culturale Italia-Ucraina "LeLeKa", riunite sotto il coordinamento di NAU – Network Associazioni per Ucraina, iniziativa svolta con l'alto patrocinio dell'Ambasciata d'Ucraina a Roma.

L'illuminazione giallo-blu della torre del Castello sarà attiva a partire dalle ore 19.00 per l'intera serata, accogliendo già con i suoi colori i cittadini che raggiungeranno il presidio previsto dalle 19.30 alle 21.30. Al cuore della serata, un momento di raccoglimento di quattro minuti — uno per ogni anno di guerra — per ricordare le vittime del conflitto e riaffermare i valori di democrazia, libertà e rispetto del diritto internazionale.