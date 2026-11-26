Natale 2026 Rimini, si torna a pattinare con Ice Village. Ultimi preparativi al presepe di sabbia

Fino al 10 gennaio il villaggio di Piazzale Boscovich ospiterà una pista di pattinaggio coperta di 600 metri quadrati, mercatini e punti ristoro. Sulla spiaggia libera torna anche il presepe di sabbia

Da sabato 28 novembre al 10 gennaio 2027 Piazzale Boscovich e la zona del porto ospitano il Rimini Ice Village, il Villaggio di Natale a pochi metri dalla spiaggia, con una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, le casette del mercatino natalizio, punti ristoro e attività di intrattenimento. Accanto, sulla spiaggia libera, apre il Presepe di Sabbia.

L’apertura è in programma sabato 28 novembre: dalle 16.30 un dj set animerà il pomeriggio e l’ora dell’aperitivo. Nella giornata di apertura il Presepe e i mercatini saranno aperti dalle 9.30 alle 19.00, la pista dalle 10.00 alle 23.00. Cuore del Villaggio è la pista di pattinaggio coperta di 600 metri quadrati, adatta sia a chi si avvicina al ghiaccio per la prima volta sia ai pattinatori più esperti. Sono disponibili oltre 700 paia di pattini a noleggio e, per i più piccoli, supporti a forma di pinguino. In programma anche corsi di pattinaggio e di hockey e, durante le festività, le serate “On Ice” con dj set. Intorno alla pista si snodano le casette in legno del mercatino natalizio, dedicate agli artigiani e ai collezionisti del territorio, mentre la cupola riscaldata lato mare ospita i punti ristoro.

Il Presepe di Sabbia si visita al coperto, in un tendone di 750 metri quadrati. L’edizione 2026, intitolata The Wall of Life – Il Muro della Vita, propone un percorso tra circa trenta sculture alte fino a cinque metri, realizzate esclusivamente con sabbia e acqua da sei artisti internazionali provenienti da Russia, Bulgaria e Spagna. Al centro si trova la Natività, un’opera di sei metri per tre, alta quattro, affiancata da un omaggio a san Francesco nell’ottavo centenario della morte e da riferimenti alle città di Assisi e Rimini. Completano il percorso giochi di luce, suoni e una mostra fotografica dedicata alle edizioni precedenti. Dal 28 novembre al 3 dicembre il pubblico potrà entrare nel tendone mentre gli scultori sono ancora al lavoro e assistere da vicino alle ultime fasi di realizzazione delle opere. L’accesso è compreso nel normale biglietto d’ingresso, senza prenotazione. Per tutta la durata dell’evento, personale addetto accompagna i visitatori illustrando come si lavora la sabbia e il significato delle sculture.

Orari e biglietti

Rimini Ice Village – Dal lunedì al venerdì, fuori dal periodo festivo: 14.30–23.00. Sabato, domenica, festivi e dal 24 dicembre al 6 gennaio: 10.00–23.00. Natale e Santo Stefano: 10.30–12.30 e 15.30–24.00. Ingresso alla pista: 9 euro. Presepe di Sabbia – Dal lunedì al venerdì: 10.30–12.30 e 14.30–18.30. Sabato, domenica, festivi e dal 24 dicembre al 6 gennaio: 9.30–19.00. Natale e Santo Stefano: 9.30–12.30 e 15.30–20.00. In alcune serate festive e prefestive, in concomitanza con gli spettacoli, aperture straordinarie dalle 20.00 alle 22.30. Biglietto: 4 euro adulti, 2 euro ragazzi fino a 14 anni; gratuito per i bambini sotto i 120 centimetri di altezza e per le persone con disabilità. Informazioni: tel. 375 7814857 – 331 5224196, [email protected], Instagram @byzuluevent_rimini.