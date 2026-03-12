Rimini si trasforma in un grande giardino diffuso: torna l'evento dedicato al verde e ai fiori

Novità dell'edizione 2026 di Giardini d'autore è la Serra nel Giardino dei Palazzi dell’Arte

Castel Sismondo e i luoghi simbolo di Rimini si trasformano in spazi di natura, bellezza e visioni contemporanee del verde. Marzo segna il risveglio della natura e dei giardini: i colori si fanno spazio tra le aiuole e si torna a immaginare, progettare e coltivare piante, fiori ed essenze. Con l’edizione Primavera 2026, Giardini d’Autore amplia il suo racconto trasformando Rimini in un grande giardino diffuso. Castel Sismondo, Piazza Malatesta, il Bosco dei Nomi, l’Arena Francesca da Rimini, la Piazza dei Sogni e il Giardino dei Palazzi dell’Arte diventano i luoghi in cui prenderà vita la nuova edizione della manifestazione, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo.

Dalla Piazza Giardino, con le collezioni dei migliori vivaisti italiani, alla Corte delle Meraviglie, dove artigianato e creatività impreziosiscono il giardino, fino alla Giardini Farm Market, spazio dedicato ai sapori della terra e alla tradizione. L’Arena Francesca da Rimini torna ad ospitare il progetto la Scuola a Cielo Aperto – Imparare dalla Natura nell’area Giardini Kids con i tanti appuntamenti dedicati ai giardinieri di domani. Per i momenti di convivialità il pubblico potrà vivere colazioni, brunch, pranzi e aperitivi al Bistrot di Corte firmato Amorimini e Caffè Vecchi dal 1950, oltre al tradizionale tè delle cinque tra fiori e giardino. Accanto a questo spazio prende vita il Botanical Lounge Bar, realizzato in collaborazione con Galvanina, dove il gusto incontra la creatività.

Novità dell'edizione 2026 è la Serra nel Giardino dei Palazzi dell’Arte, un nuovo spazio dedicato a incontri, talk e progetti che raccontano il dialogo tra natura, design e cultura del giardino. Qui il progetto è firmato da Fillyourhomewithlove per Giardini d’Autore. Un atelier dove il design incontra la natura e diventa creatività condivisa.

Anche in questa edizione di Primavera 2026 Giardini d’Autore aderisce al progetto Gea – L’Estate del Rispetto, promosso dall’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini, con l’obiettivo di diffondere buone pratiche che partono dal rispetto per l’ambiente e la natura per arrivare alle relazioni e alle esperienze condivise. Un intero weekend da vivere immersi nella natura grazie agli appuntamenti GiardiniLab: laboratori, corsi creativi e incontri dedicati alla cultura del verde e alla creatività, promossi con il sostegno di Banca Malatestiana, partner storico della manifestazione.

Giardini d’Autore amplia inoltre il suo programma con un calendario di eventi dedicati ad arte, design e wellbeing, dove la natura diventa spazio di relazione, consapevolezza e partecipazione collettiva. Tra i progetti speciali “Rifiorire: specchio servo delle mie pare”, un percorso dedicato alla body positivity con speech e workshop fotografico guidato da Fabiola Bastianini e Margherita Cenni.

Nasce inoltre Florére, un’opera d’arte partecipata che trasforma i gesti di gentilezza in un’installazione collettiva, culminando domenica con una performance sociale a cura dell’Associazione Be Kind To, Meri Monaldi e Barbara Stella. All’Ala Isotta di Castel Sismondo la mostra Re-Vision Design celebra i 50 anni de Il Prisma Proposte d’Interni con otto reinterpretazioni artistiche del pouf Prince Aha di Philippe Starck per Kartell, trasformato da altrettanti creativi in pezzi unici. Sempre a Castel Sismondo la Galleria Primo Piano Art gallery propone la videoinstallazione No Flower like That Flower e It’s All True. Installazioni, proiezioni e opere che raccontano la natura e i confini attraverso sguardi contemporanei. In programma anche visite guidate alla mostra: Riviera Dream Vision: Itinerari di Moda, Storie, Codici e Immaginari. Negli spazi di Giardini d’Autore saranno presentati progetti di giardino con vivaisti e progettisti e design tra questi la panchina “Pausa con Fido – Miglior Amico” di Manolo Benvenuti, oggetto che diventa simbolo poetico del valore universale dell’amicizia e della relazione tra uomo, natura e spazio pubblico.

Sabato 21 marzo, il programma si estende oltre la manifestazione con l’appuntamento Serra Sonora l’Off Giardini d’Autore, un evento speciale nel Giardino dei Palazzi dell’Arte: una serata tra musica, drink e fiori in collaborazione con il collettivo Ikigai, pensata per vivere l’atmosfera di Giardini d’Autore anche dopo il tramonto