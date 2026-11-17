Rimini, sicurezza ai Padulli. Ariminensis al fianco dei residenti: "Servono risposte concrete"

Furti, degrado e preoccupazioni nel quartiere: sostegno al Comitato Padulli–Covignano e richiesta al Comune di maggiori controlli, videosorveglianza, manutenzione e un confronto diretto con i cittadini

Sicurezza, manutenzione e decoro urbano: il quartiere Padulli di Rimini chiede risposte concrete alle istituzioni. Da anni i residenti segnalano furti, episodi di criminalità, situazioni di degrado e criticità nella gestione degli spazi pubblici, chiedendo maggiore attenzione e interventi tempestivi. Una situazione che non può più essere affrontata soltanto in seguito alle emergenze, ma che richiede prevenzione, presenza sul territorio e una programmazione efficace. Ariminensis interviene sul tema esprimendo pieno sostegno al Comitato Quartiere Padulli–Covignano e sollecitando l'Amministrazione comunale ad avviare un confronto diretto con i cittadini, affinché alle numerose segnalazioni raccolte negli anni seguano finalmente impegni precisi, tempi certi e risultati verificabili.

LE DICHIARAZIONI

«Da anni il quartiere chiede più controlli, maggiore manutenzione e attenzione al territorio. Servono pattuglie di quartiere, una presenza visibile anche la sera, strade e marciapiedi curati e un incontro con il Comune da cui escano impegni e tempi precisi. Non possiamo aspettare che i problemi diventino emergenze per intervenire».

Ariminensis esprime piena vicinanza e sostegno al Comitato Quartiere Padulli–Covignano, che da anni raccoglie le segnalazioni dei residenti e porta all'attenzione delle istituzioni le criticità del quartiere, chiedendo interventi concreti a tutela delle famiglie, dei lavoratori e delle attività commerciali.

Non si tratta di una preoccupazione recente. Già nel marzo 2024, la raccolta firme promossa dal Comitato aveva raggiunto un risultato significativo, con ben 600 adesioni. Un segnale inequivocabile della preoccupazione dei residenti, che chiedevano al Comune di intervenire in seguito ai furti, agli atti vandalici e agli altri episodi segnalati nel quartiere. Una mobilitazione importante che dimostra come il problema della sicurezza ai Padulli sia presente da anni e non possa più essere considerato un'emergenza occasionale.

A conferma di quanto il tema sia ancora attuale e sentito dai residenti, informiamo inoltre che proprio questa mattina Teleromagna ha realizzato un reportage nel quartiere Padulli, raccogliendo testimonianze e dando spazio alle preoccupazioni e alle richieste dei cittadini. Un'ulteriore occasione per portare all'attenzione dell'opinione pubblica una situazione che i residenti denunciano ormai da anni e sulla quale è necessario che le istituzioni diano risposte concrete.

La situazione è tornata al centro dell'attenzione nel febbraio 2026, quando la cronaca ha riportato sette furti in pochi giorni, quattro dei quali in appena tre ore tra via Cavalleria Rusticana, via Padulli e via Pagliacci. Il Comitato ha scritto al questore Ivo Morelli per chiedere un incontro pubblico con i residenti, maggiori controlli e l'installazione di telecamere lungo le strade principali.

Nello stesso mese si è verificata una rapina a mano armata al Conad di via Marecchiese. Il 12 ottobre è stata tentata una rapina all'Eurospin dei Padulli. In autunno, dopo un tentativo di furto in un'abitazione mentre la famiglia si trovava in casa, il Comitato ha nuovamente sollecitato una maggiore presenza delle pattuglie nelle ore serali e notturne e un contatto diretto con la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine.

Episodi diversi, ma che restituiscono un quadro di preoccupazione che non può essere ignorato.

Le richieste dei cittadini devono diventare impegni concreti

Il Comitato riferisce che, nonostante le numerose segnalazioni e le iniziative intraprese, l'Amministrazione comunale non lo avrebbe mai contattato di propria iniziativa per un incontro specificamente dedicato alla sicurezza del quartiere. Dopo anni di richieste, i residenti hanno diritto a risposte precise.

Per questo chiediamo al Sindaco di convocare un incontro con il Comitato e i cittadini dei Padulli, portando le loro istanze al tavolo della sicurezza con Prefettura, Questura e Forze dell'Ordine.

La sicurezza non deve essere soltanto una parola da inserire nei programmi o nei comunicati istituzionali. Deve essere un dato di fatto, una certezza a tutela delle persone, delle famiglie e delle attività commerciali.

È bene ricordare che ogni cittadino contribuisce attraverso le proprie tasse, a livello nazionale e comunale, al finanziamento dei servizi pubblici e anche del sistema di sicurezza. È quindi legittimo pretendere che le risorse disponibili siano organizzate e impiegate in modo efficace, con una presenza adeguata sul territorio.

La prima richiesta è chiara: organizzare pattuglie di quartiere, con passaggi regolari e una presenza visibile anche nelle ore serali e notturne. Polizia Locale e Forze dell'Ordine, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, devono poter coordinare i controlli tenendo conto degli episodi avvenuti e delle segnalazioni raccolte.

Chiediamo inoltre un piano concreto per la videosorveglianza ai Padulli, con l'individuazione delle aree da coprire e l'indicazione dei tempi di installazione.

Videosorveglianza: ora attenzione anche ai parchi pubblici

Un'attenzione particolare deve essere riservata ai parchi pubblici e agli spazi verdi del quartiere, che dovrebbero essere luoghi di aggregazione, incontro e svago per famiglie, bambini e anziani. Purtroppo, in alcune situazioni, soprattutto durante le ore notturne, questi spazi rischiano di trasformarsi in vere e proprie terre di nessuno, sottratte alla normale fruizione dei cittadini. Non possiamo accettare che parchi e aree pubbliche diventino luoghi che le famiglie sono costrette a evitare o nei quali i residenti non si sentono più tranquilli.

Chiediamo pertanto che il piano di videosorveglianza comprenda anche i parchi pubblici, individuando le aree maggiormente esposte a criticità e valutando l'installazione di telecamere nei punti più sensibili. Questa individuazione non deve avvenire soltanto a tavolino. È fondamentale coinvolgere direttamente i residenti, i comitati e le realtà associative del quartiere, raccogliendo le loro segnalazioni e indicazioni. Chi vive quotidianamente questi luoghi conosce bene le situazioni di disagio, gli orari più critici e le zone che necessitano di maggiore attenzione.

La collaborazione tra cittadini e istituzioni deve quindi diventare uno strumento concreto per individuare le priorità e programmare gli interventi, nel rispetto delle regole sulla videosorveglianza e della tutela della privacy. I parchi devono tornare a essere spazi sicuri e vivibili, non luoghi che i cittadini sono costretti a evitare dopo il tramonto.

Le telecamere rappresentano uno strumento importante: possono contribuire al controllo del territorio, alle indagini e all'individuazione dei responsabili. Le immagini hanno già avuto un ruolo nelle indagini relative al tentativo di rapina all'Eurospin. Ma non possiamo confondere la videosorveglianza con la prevenzione completa. Una telecamera può documentare un episodio e aiutare a individuare chi lo ha commesso, ma non sempre può impedire che quel reato avvenga.

La prevenzione vera richiede anche presenza fisica, vigilanza, coordinamento e capacità di intervenire prima che si verifichi un nuovo episodio.

Ogni quartiere ha le sue priorità

Sappiamo bene che tutte le zone di Rimini presentano criticità: dal centro storico ai quartieri periferici, compresi i Padulli. Non chiediamo privilegi per un singolo quartiere, ma una programmazione seria che sappia individuare le priorità sulla base dei problemi effettivi, degli episodi verificatisi e degli orari in cui si manifestano maggiormente.

Le esigenze di una zona non sono necessariamente quelle di un'altra. Ai Padulli occorre prestare attenzione sia alle strade residenziali sia alle attività commerciali, senza trascurare le ore serali e notturne e la sicurezza dei parchi pubblici. Non possiamo continuare a seguire una filosofia secondo la quale prima deve accadere qualcosa e soltanto dopo si interviene. La sicurezza deve essere organizzata prima, non rincorsa dopo.

Anche quando si parla di personale insufficiente, risorse economiche limitate o della cosiddetta coperta corta, non possiamo fermarci alle giustificazioni. Occorrono programmazione, organizzazione e una distribuzione intelligente delle forze disponibili. Con un migliore coordinamento e una valutazione puntuale delle priorità si può contribuire a utilizzare in maniera più efficace anche le risorse già presenti.

Sicurezza, ma anche decoro e manutenzione: un quartiere non deve essere abbandonato

La sicurezza non è l'unico problema che i residenti dei Padulli chiedono di affrontare. C'è anche una questione altrettanto importante: il degrado urbano e la mancata manutenzione degli spazi pubblici.

Strade che necessitano di interventi, marciapiedi dissestati, erba incolta, aree verdi trascurate e situazioni di fatiscenza contribuiscono a restituire un'immagine di abbandono che non è accettabile per un quartiere abitato da famiglie, anziani, bambini e lavoratori.

Non possiamo pensare che amministrare un territorio significhi intervenire soltanto quando si verifica un'emergenza o quando un problema finisce sulle pagine della cronaca.

La manutenzione ordinaria, la cura del verde pubblico, il ripristino dei marciapiedi e la sistemazione delle strade sono doveri fondamentali di un'Amministrazione attenta alle esigenze dei propri cittadini.

Anche il decoro urbano è una forma di attenzione e rispetto verso chi vive quotidianamente il quartiere. Un territorio curato, illuminato, mantenuto in ordine e frequentabile è un territorio nel quale le persone si sentono maggiormente parte di una comunità.

Chiediamo quindi che, accanto agli interventi sulla sicurezza, venga predisposto anche un programma di verifica e manutenzione del quartiere, raccogliendo le segnalazioni dei residenti e individuando le priorità e i tempi per risolvere le criticità.

Non basta garantire ai cittadini di poter vivere senza paura: bisogna anche garantire loro di vivere in un quartiere dignitoso, decoroso e adeguatamente mantenuto.

Sicurezza, manutenzione e decoro non sono questioni separate: sono tutti elementi che concorrono alla qualità della vita e alla fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Controllo di vicinato e partecipazione dei residenti

Il Comitato ha già organizzato una chat di quartiere per consentire ai residenti di condividere segnalazioni e informazioni.

Ariminensis ha inoltre chiesto al Comune di aprire un confronto con la Prefettura per definire un protocollo sul controllo di vicinato, con referenti riconoscibili e modalità chiare per trasmettere le segnalazioni alle autorità competenti.

La partecipazione dei cittadini può rappresentare un contributo importante: chi vive in un quartiere conosce le sue strade, le sue abitudini e può segnalare situazioni sospette. Naturalmente, il controllo del territorio e gli interventi spettano alle autorità competenti.

Anche su questo fronte servono regole chiare, riferimenti istituzionali e un sistema organizzato, non iniziative lasciate esclusivamente alla buona volontà dei residenti.

Non servono altre promesse, servono date e risposte

Crediamo che il Sindaco, quale primo cittadino e riferimento dell'intera comunità riminese, possa e debba contribuire concretamente a questo percorso, facendosi promotore di un confronto operativo con tutti i soggetti competenti. La nostra richiesta è semplice e verificabile: dal Comune ci aspettiamo una data per l'incontro con il Comitato e i residenti e, successivamente, un riscontro scritto che indichi quali misure possono essere attivate, chi se ne farà carico e quando verrà effettuata una verifica dei risultati.

Non chiediamo privilegi, ma il diritto di vivere serenamente nei propri quartieri, uscire di casa, andare al lavoro e rientrare senza dover convivere con la paura. Chiediamo anche di poter camminare su marciapiedi sicuri, percorrere strade mantenute in condizioni dignitose e vivere parchi e spazi pubblici curati e accessibili.

Ariminensis continuerà a essere vicina al Comitato dei Padulli e a tutti quei cittadini che, attraverso il proprio impegno, cercano di migliorare la comunità in cui vivono. La sicurezza non può essere soltanto una promessa istituzionale. È un diritto dei cittadini, così come lo sono il decoro, la manutenzione e la qualità degli spazi pubblici. Sono responsabilità delle istituzioni e richiedono presenza, organizzazione e interventi concreti.

La prevenzione comincia prima che si verifichi il prossimo episodio. La cura del territorio comincia prima che il degrado diventi abbandono. E su questo non possiamo permetterci di arretrare.