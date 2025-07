Rimini, sicurezza e riqualificazione stradale: l'incontro con i cittadini di Sant'Aquilina e Gaiofana

Al centro dell'incontro la presentazione dei lavori di messa in sicurezza di via Sant'Aquilina

L'Amministrazione comunale ha organizzato due importanti momenti di confronto con la cittadinanza per ascoltare le esigenze e le problematiche dei residenti di Sant'Aquilina e Gaiofana. Gli incontri si sono svoltisi nella giornata di ieri, lunedì 28 luglio, allo scopo di mantenere un dialogo costante e diretto con i territori, garantendo massima disponibilità all'ascolto delle istanze dei cittadini.

L'incontro con i cittadini di Sant'Aquilina si è svolto ieri mattina al “Baldoria”, con la partecipazione di circa 60 residenti interessati ai temi della sicurezza e della riqualificazione stradale. Erano presenti l'Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli, l'ing. Alberto Della Valle, Dirigente Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale, e l'ing. Pierpaolo Messina del Settore Infrastrutture.

Al centro dell'incontro la presentazione dei lavori di messa in sicurezza di via Sant'Aquilina, che si svolgeranno nell'ambito dell'ordinanza del Commissario straordinario Figliuolo per la ricostruzione post-alluvionale. L'intervento, finanziato con 550 mila euro, prevede il rifacimento e la bonifica di un tratto stradale lungo 1,5 km, con bonifiche del fondo stradale nelle zone più ammalorate.

I cittadini hanno inoltre avanzato richieste per la messa in sicurezza di altre strade della zona, come via Montechiaro e via Valverde, proposte che l'Amministrazione valuterà per futuri progetti di riqualificazione. Durante l'incontro sono stati illustrati anche il progetto del Consorzio di Bonifica sulla 'vicinale' di Sant'Aquilina, da realizzare entro l'anno, e il parallelo intervento di riqualificazione di via Covignano, finanziato con ulteriori 650 mila euro per circa 2 km di strada. L'Amministrazione si è impegnata a concludere la progettazione entro settembre e i lavori entro l'anno.

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16, si è tenuto anche l'incontro con i residenti di Gaiofana presso l'ex scuola elementare del quartiere, che sarà oggetto di interventi di riqualificazione. Erano presenti il Sindaco Jamil Sadegholvaad, l'Assessore Francesco Bragagni e l'Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli, insieme ad alcuni residenti e rappresentanti del gruppo CIVIVO, attivo nell'organizzazione di numerose iniziative sul territorio.

L'incontro ha affrontato la situazione generale del quartiere e le diverse richieste dei cittadini, con particolare attenzione al verde pubblico, alla necessità di spazi di aggregazione sociale e alle tematiche di socialità. Tra le problematiche sollevate, la chiusura dell'ufficio postale e del relativo bancomat, che ha creato notevoli disagi ai residenti, circostanza che l’Amministrazione ha già fatto notare nelle sedi opportune.

I cittadini hanno richiesto la realizzazione di un'area di sgambamento per cani, il miglioramento della connessione della fibra ottica e hanno manifestato la necessità di una maggiore presenza di attività commerciali nel quartiere. È emersa inoltre la necessità di un medico di base nella zona, per la quale l'Amministrazione potrà valuterà la disponibilità di un locale idoneo, solo dopo la disponibilità di una presenza da parte di un professionista.

Durante l'incontro sono stati illustrati i lavori in corso di riqualificazione del cimitero di San Lorenzo in Correggiano, per un investimento di circa 420 mila euro, e l'installazione della casina dell'acqua. L'Amministrazione ha assicurato che tutte le richieste presentate saranno attentamente valutate per successive valutazioni e possibili interventi futuri.