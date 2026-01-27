Rimini, Sigep World 2026: oltre 200mila visitatori e 16 milioni di visualizzazioni sui social

Sui canali social del riminese Andrea Speziali, un video dedicato a una macchina a rullo per la pulizia dei bicchieri ha raggiunto un’ampia diffusione

La 48ª edizione di Sigep World, il salone internazionale dedicato a gelateria, pasticceria, panificazione, caffè, cioccolato e pizza, si è svolta registrando un’ampia partecipazione di pubblico. La manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group, ha accolto oltre 200 mila visitatori nel corso dei cinque giorni, confermandosi come un appuntamento rilevante per gli operatori del settore foodservice.

L’evento ha suscitato interesse anche sui social media, dove alcune delle soluzioni presentate in fiera hanno trovato spazio nella comunicazione digitale. In particolare, sui canali social dell’artista e content creator riminese Andrea Speziali (@andreaspeziali), un video dedicato a una macchina a rullo per la pulizia dei bicchieri ha raggiunto un’ampia diffusione, superando complessivamente i 16 milioni di visualizzazioni tra Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

La macchina, pensata per semplificare alcune operazioni nel settore dell’ospitalità, rappresenta uno dei numerosi esempi di innovazione proposti dagli oltre 1.300 brand espositori provenienti da 33 Paesi, a testimonianza della varietà di soluzioni presenti in fiera.

L’edizione 2026 di Sigep World ha così offerto un’occasione di incontro e confronto tra imprese, professionisti e creativi, mettendo in dialogo business, innovazione e nuovi linguaggi della comunicazione nel panorama del food & beverage.