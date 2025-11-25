Rimini, sindaco e dipendenti del Comune "in rosso" per la giornata contro la violenza sulle donne

Un indumento o un accessorio rosso per manifestare vicinanza e sostegno a tutte le vittime di violenza di genere

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, i dipendenti del comune di Rimini hanno voluto far sentire la propria voce con un gesto semplice ma significativo: indossare un indumento o un accessorio rosso per manifestare vicinanza e sostegno a tutte le vittime di violenza di genere.

Questa mattina, in piazza Cavour, davanti all'ingresso della residenza comunale, i dipendenti di vari i settori dell'amministrazione si sono riuniti per una foto di gruppo, creando un'immagine corale di vicinanza e solidarietà.

"A volte anche un semplice gesto può essere facilmente condiviso e andare a rafforzare una battaglia comune - sottolineano i promotori dell'iniziativa - così volevamo che la voce di tante e tanti diventasse un coro, per far sentire tutto il nostro sostegno e mantenere alta l'attenzione sulla violenza di genere."

Il rosso scelto dai dipendenti comunali rappresenta simbolicamente la lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione, un colore che richiama l'urgenza di continuare a sensibilizzare la comunità su un tema che richiede impegno costante da parte di tutti.