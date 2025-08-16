Rimini: “Sonata per tubi”, il circo che diventa musica a Sgr Live

Alle 21.00 sul palco sarà protagonista la Compagnia Nando e Maila

Appuntamento domenicale per SGR Live, la rassegna promossa dal Gruppo SGR col patrocinio del Comune di Rimini all’arena Francesca da Rimini.

Alle 21.00 sul palco sarà protagonista la Compagnia Nando e Maila con la loro ‘Sonata per tubi’. La serata è in collaborazione con l’associazione Città Visibili.

Musica inconsueta o circo inedito? È il circo dell’invenzione. Cantato e suonato dal vivo, Sonata per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca la musicalità negli oggetti e negli attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia.

“Ogni cosa che tocchiamo o facciamo – spiegano Nando e Maila - emette suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi”. All’inizio dello spettacolo pezzi di tubo volano vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. La musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong.

Poi arriva lei: eroina moderna, che sconvolge ogni armonia. Nella fantasia di ogni adolescente c’è l’esigenza di fare qualcosa di eroico, di particolare, che sia al di fuori della quotidianità per diventare adulti. Il circo alimenta la follia del trio in contrappunto con clave che diventano sax e con diaboli sonori. Ne consegue un crescendo di canti polifonici a tre voci, di danze e prove di coraggio, musicali e circensi, che condurranno ad un rituale finale per il passaggio dall’adolescenza alla vita da adulto. Il pizzicato del clown musicale fa trasparire l’anima dei tre personaggi che con un linguaggio universale e accessibile a tutti, si incontrano e si scontrano nel magico gioco della vita.

A tutte le serate di SGR Live sarà presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, sostegno alle persone con dolore, formazione e comunicazione sociale.