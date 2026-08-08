Rimini, sorpreso sul lungomare Tintori con hashish e marijuana: arrestato

Il controllo nei pressi di un locale

Nella notte tra venerdì e sabato (7-8 agosto) la Polizia ha arrestato a Rimini un giovane di nazionalità italiana, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Intorno all'una e trenta il personale del reparto prevenzione Crimine di Milano, aggregato a Rimini per il periodo estivo, ha notato il giovane all'esterno di un locale del lungomare Tintori e lo ha sottoposto a controllo. Con sé aveva circa 30 grammi tra hashish e marijuana, un bilancino elettronico, denaro in contanti e un coltellino a serramanico di circa 20 cm. È stato arrestato e sottoposto a foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Rimini per 3 anni.