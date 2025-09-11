Rimini, sospesa attività di una ludoteca: 20 giorni per la messa in regola

La decisione è stata presa in via precauzionale, a tutela della sicurezza dei minori

Il Comune di Rimini ha sospeso l’attività di una ludoteca in Piazza Ferrari per mancanza di autorizzazioni. La decisione è stata presa in via precauzionale, a tutela della sicurezza dei minori, dopo un sopralluogo della Polizia Locale che ha rilevato l’assenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

La struttura accoglieva fino a 12 bambini tra i 2 e i 10 anni, in spazi allestiti per attività ludiche. Il servizio, offerto su base oraria e senza iscrizione formale, prevedeva l’affidamento dei minori a personale adulto in cambio di un compenso.

Secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, l’organizzazione dell’attività presenta caratteristiche assimilabili a un centro estivo, soggetto a specifici requisiti normativi. Sono stati così concessi 20 giorni per regolarizzare la posizione. In caso contrario, sarà disposta la chiusura definitiva.

La sospensione resta in vigore fino alla verifica della conformità dell’attività. Il Comune ribadisce che ogni servizio rivolto all’infanzia deve operare nel rispetto delle regole, garantendo ambienti sicuri e adeguati ai più piccoli.