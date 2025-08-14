Rimini, spacciatori "traditi" dal forte odore di cannabis: arrestati

I fatti sono avvenuti a Rimini in zona porto

Nella tarda serata di ieri (mercoledì 13 agosto) la Polizia ha arrestato a Rimini due magrebini di 28 e 30 anni, per l'ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati notati in zona porto, nei pressi di un locale, e sottoposti al controllo dei documenti. Il forte odore di cannabis ha insospettito gli agenti: uno dei due ragazzi fermati, messo alle strette, ha estratto dalle tasche un frammento di hashish, l'altro nel borsello portava un contenitore metallico con cocaina al suo interno. Gli agenti, effettuata la perquisizione personale, hanno rinvenuto 110 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio e altra droga, sia hashish che cocaina. Questa mattina (giovedì 14 agosto) i due arrestati hanno patteggiato un anno e due mesi di reclusione, pena sospesa. Erano difesi dagli avvocati Nicolò Durzi e Alberto Donini.