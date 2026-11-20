Rimini, sport e prevenzione: arriva in spiaggia “Move X Blu”

Domenica 22 novembre al Bagno Tiki 26 una mattinata di allenamento e benessere per sensibilizzare sulla salute maschile

Dopo l’iniziativa di ottobre dedicata alla prevenzione dei tumori femminili, il Team Elen Souza – Personal Trainer torna con “Move X Blu”, un nuovo appuntamento che mette al centro la prevenzione, il benessere della persona e il piacere di stare insieme.

Domenica 22 novembre, al Bagno Tiki 26 di Rimini, la spiaggia si trasformerà in una palestra a cielo aperto per una mattinata di movimento e condivisione, con attività pensate per accogliere persone di età e livelli di preparazione diversi.

L’accoglienza dei partecipanti inizierà alle 9.00. Il programma prenderà il via alle 9.15 con il risveglio muscolare, seguito alle 9.30 da una sessione di functional training. Alle 10.20 si proseguirà con una camminata o corsa di 4 chilometri, scegliendo il ritmo più adatto alle proprie possibilità. Alla mattinata parteciperà anche la dottoressa Elisa Ruggeri, psicologa, psicoterapeuta e consulente IOR.

L’obiettivo è promuovere una cultura del benessere che, attraverso lo sport, diventi parte della vita quotidiana. Muoversi con regolarità, coltivare le relazioni e dedicare tempo a sé stessi sono abitudini che contribuiscono alla salute fisica e mentale e alla qualità della vita.

Il Team Elen Souza continua così il proprio impegno sul territorio, proponendo lo sport come occasione di incontro, sensibilizzazione e solidarietà. Dopo il messaggio sulla prevenzione femminile lanciato durante Ottobre Rosa, questo appuntamento richiama l’attenzione sulla salute maschile e rinnova l’invito a prendersi cura di sé, anche nella stagione più fredda.

Prevenire significa anche muoversi, prendersi cura di sé e imparare ad ascoltare il proprio corpo. Un messaggio che “Move X Blu” vuole condividere nell’ambito di Novembre Azzurro, ricordando il ruolo dell’attività fisica nella promozione della salute, accanto agli screening e ai controlli medici raccomandati.

Il contributo di partecipazione è di 10 euro e il ricavato sarà interamente devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo. Una mattinata all’aria aperta, con il mare come cornice, per ritrovare energia, allenarsi insieme e sostenere una causa comune. L’iniziativa è realizzata con il sostegno e la collaborazione di RivieraBanca e Bagno Tiki 26, con il patrocinio del Comune di Rimini.