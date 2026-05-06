Rimini, stop alle barriere architettoniche: al via otto interventi per una città più inclusiva

Ecco le vie interessate. I cantieri non comporteranno limitazioni, interruzioni o modifiche alla circolazione stradale

Prendono oggi il via gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, un piano di lavori che interesserà otto punti del territorio comunale con l'obiettivo di garantire la piena accessibilità di marciapiedi e percorsi pedonali a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con mobilità ridotta e ai non vedenti. Il piano, approvato dalla Giunta comunale, prevede un investimento complessivo di 100.000 euro e si articola in interventi distribuiti in diverse zone della città. I lavori saranno completati entro l'estate. "Con questi interventi confermiamo il nostro impegno concreto per rendere Rimini una città sempre più accessibile e inclusiva — dichiara l'Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli. — Abbattere le barriere architettoniche contribuisce a migliorare la mobilità a chi ogni giorno fa i conti con ostacoli che spesso passano inosservati: uno scivolo mancante, un marciapiede dissestato, un attraversamento pedonale non attrezzato. Questi otto cantieri, distribuiti in quartieri diversi della città, testimoniano una programmazione che cerca di essere anno dopo anno sempre più capillare e attenta alle esigenze di tutti i cittadini".

Gli interventi

A Via dell'Abete il percorso pedonale esistente, attualmente in lastre di cemento con ghiaia lavata, sarà integralmente ripristinato con una nuova pavimentazione in calcestruzzo drenante di colore grigio. Verrà inoltre creato un nuovo percorso che collegherà quelli già realizzati, unendo Via Eridano e Via Cassiopea.

In Corso d'Augusto (civico 150) sarà realizzata una rampa con pavimentazione in cubetti di porfido per consentire l'accessibilità allo sportello per il cittadino.

In Via Dario Campana, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale esistente, saranno realizzate due rampe con pavimentazione in conglomerato bituminoso per l'accesso al marciapiede, con l'installazione di tre barriere para-pedonali in acciaio a protezione del dislivello.

In Via del Ciclamino saranno installati dissuasori in ghisa di tipo fisso in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e delle rampe di accesso al marciapiede, per agevolare il transito dei pedoni e impedire la sosta abusiva dei veicoli.

In Via Lucchesi i percorsi pedonali attualmente in misto granulometrico stabilizzato saranno messi in sicurezza tramite asfaltatura, con la posa di nuovi cordoli in calcestruzzo e il riallineamento di quelli esistenti.

In Via dell'Edera sarà riqualificato il percorso pedonale all'interno dell'area verde che collega Via dell'Edera a Via delle Piante: il camminamento sarà ricostruito per una lunghezza di 60 metri lineari, con adeguamento delle pendenze per superare il dislivello e garantire l'accesso al porticato dei condomini. La pavimentazione sarà ripristinata con lastre di graniglia 40x40 cm e saranno sostituiti sei dissuasori esistenti con il modello in ghisa colore grigio micaceo.

In Via di Mezzo, in corrispondenza di un attraversamento pedonale attualmente non accessibile alle persone con disabilità, saranno realizzate due rampe di accesso con pendenze adeguate e pavimentazione tattile per non vedenti.

In Via Aldo Moro, in corrispondenza dell'accesso all'area parcheggio tra Via Marzabotto e Via Aldo Moro, saranno adeguati gli accessi ai marciapiedi con la realizzazione di rampe e pavimentazione tattile per non vedenti.

I cantieri non comporteranno limitazioni, interruzioni o modifiche alla circolazione stradale. La progettazione, la direzione e l'esecuzione dei lavori sono state affidate dal Comune di Rimini alla società Anthea S.r.l., società pubblica in house del Comune, che si occupa della manutenzione delle infrastrutture stradali comunali.