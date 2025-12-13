Rimini, storie di commercio: Nicola Gambetti presenta “Omnia, una storia riminese”

Un viaggio nella Rimini degli anni ’60 attraverso la storia dei grandi magazzini Omnia, raccontata da Nicola Gambetti nel ciclo ‘Libri da queste parti’

Racconta una storia riminese l’ultimo appuntamento del 2025 di “Libri da queste parti” lunedì 15 dicembre alle 17.30 nella Sala della Cineteca al piano terra della Biblioteca Gambalunga. La si deve alla scrittura e alla ricerca di Nicola Gambetti, talentuoso comunicatore, fondatore e animatore dell’associazione Rimini Sparita.

A 12 anni dalla prima uscita, la storia tutta riminese dei grandi magazzini Omnia viene ora ripubblicata dall’editore NFC in una nuova edizione aggiornata, più ampia e completa, integrata da numerose fotografie inedite del Fondo Davide Minghini della Biblioteca Civica Gambalunga e dalle preziose testimonianze degli ex dipendenti.

La presentazione del libro, che vedrà l’autore dialogare con Maurizio Ceccarini, giornalista del Gruppo Icaro, sarà un’occasione per raccontare il periodo del “boom economico” riminese, tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, caratterizzato dall’avvio di numerose iniziative imprenditoriali particolarmente innovative, se non addirittura rivoluzionarie. Realtà che hanno affiancato la travolgente rinascita della città dopo le devastazioni belliche e hanno indubbiamente contribuito, in maniera sinergica, al repentino successo della Riviera Romagnola sul mercato turistico internazionale e nell’immaginario collettivo. Tra le organizzazioni che hanno maggiormente permeato la storia del commercio e la memoria urbana, un posto prioritario è ancora occupato - a oltre sessant’anni dall’inaugurazione e più di cinquanta dalla cessione del marchio - dalla singolare, ma straordinaria, esperienza dell’Omnia, ovvero la via riminese alla grande distribuzione organizzata: un’esperienza durata solamente dal 1963 al 1974 ma capace di coinvolgere centinaia di dipendenti ed espandersi, nel 1967, sino a Bologna.

Nicola Gambetti è un esperto di marketing e comunicazione d’impresa, settore in cui opera professionalmente da 30 anni come consulente e imprenditore. Appassionato di storia contemporanea, nel 2012 ha avviato il progetto digitale “Rimini Sparita”, focalizzato sulla divulgazione online del patrimonio iconografico locale. Ha pubblicato libri di storia economica e sportiva riminese: “I ragazzi che fecero l’impresa. Basket Rimini 1984, la vittoria della volontà” (2009), “Omnia, i grandi magazzini riminesi” (2013), “Il Pic Nic resta” (2024) e “Rimini Felix” (con Andrea Montemaggi, 2024). Ha curato (con Maurizio Bonora) il volume fotografico “Io, Rimini …” (NFC 2025). Suoi contributi appaiono sulla rivista «Ariminum. Storia, arte e cultura della Provincia di Rimini».