Rimini: studenti e studentesse del Liceo Giulietta Masina in scena per la parità di genere

Giovani in scena con "Il vento d'autunno", lo spettacolo che racconta coraggio e libertà di Qiu Jin

L’evento che si svolgerà venerdì 23 gennaio alle ore 18:15 presso il teatro Edimar in via Mascagni, 7 a Viserba, si inserisce all’interno del progetto “Insieme alla scoperta del genere”, promosso dalla Provincia di Rimini con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e un ampio partenariato territoriale, tra cui Cescot Rimini, nell’ambito delle politiche provinciali dedicate alla promozione delle pari opportunità e al contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza di genere.

Sedici studentesse e studenti del Liceo Linguistico ed Economico Sociale “Giulietta Masina” di Rimini portano in scena “Il vento d’autunno”, spettacolo teatrale, che rappresenta l’esito finale di un laboratorio teatrale di 20 ore realizzato in lingua cinese e italiana, condotto della Prof.ssa Elena Lizzo, Lucio Morri e Antonio Nucci, i cui fondali di scena sono stati realizzati dalle studentesse e dagli studenti della classe 5T del Liceo Artistico “Serpieri”, a testimonianza di una collaborazione interscolastica che valorizza competenze artistiche, espressive e progettuali.

Lo spettacolo racconta la figura di Qiu Jin, poetessa e scrittrice cinese, femminista e rivoluzionaria, che all’inizio del Novecento sfidò apertamente le convenzioni sociali del suo tempo, lottando per l’emancipazione femminile, il diritto all’istruzione e la libertà personale delle donne. Arrestata e giustiziata a soli trentun anni per il suo impegno politico contro la dinastia Qing, Qiu Jin è oggi considerata un’eroina nazionale cinese e un simbolo universale di coraggio civile e libertà. Attraverso parola, poesia e azione scenica, “Il vento d’autunno” restituisce la forza di una voce che continua a parlare al presente, ricordando come la lotta per le pari opportunità non appartenga al passato, ma rappresenti una responsabilità ancora attuale.

“L’iniziativa si colloca pienamente all’interno delle finalità del progetto “Insieme alla scoperta del genere”, che mira a educare le giovani generazioni al rispetto delle differenze, a promuovere la cultura della parità come strumento di prevenzione della violenza di genere, a contrastare stereotipi e discriminazioni e, a sostenere il ruolo educativo di scuole e famiglie sottolinea Barbara Di Natale, Consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità e alle Politiche di Genere della Provincia di Rimini. Questo spettacolo rappresenta uno dei risultati più significativi del progetto e testimonia l’attenzione costante della Provincia di Rimini verso le giovani generazioni e la promozione dell’uguaglianza di genere. Esperienze educative come questa, che coinvolgono le ragazze e i ragazzi, contribuiscono a costruire una vera cultura delle pari opportunità, abbattendo stereotipi e differenze di genere. La scuola, insieme alla famiglia, ha un ruolo fondamentale nel formare giovani consapevoli, capaci di rispetto, ascolto e attenzione alle diversità. Invito quindi tutte e tutti a partecipare allo spettacolo, non solo per il suo valore culturale, ma anche per sostenere l’impegno e la passione delle studentesse e degli studenti che hanno lavorato con grande entusiasmo a questo progetto”.