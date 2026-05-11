Rimini Sud: dal 15 maggio torna percorribile l’intero lungomare

Proseguono le opere idrauliche e i nuovi belvedere sul mare

Venerdì 15 maggio riaprirà ufficialmente l’intera sede stradale del lungomare di Rimini Sud. Come previsto dal Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO), il lungomare Di Vittorio tornerà interamente percorribile, restituendo piena fluidità alla circolazione proprio in concomitanza con i primi grandi afflussi turistici della stagione.

Nonostante il ripristino della viabilità, una porzione circoscritta della carreggiata rimarrà temporaneamente delimitata per consentire a HERAtech, la società di ingegneria del Gruppo Hera, il completamento della condotta Colonnella 1: un intervento strategico per l'assetto idraulico della zona sud. La presenza di questo cantiere residuo è stata studiata per non interferire con la percorribilità: la segnaletica dedicata garantirà infatti la piena fruibilità della sede carrabile e ciclopedonale, ad esclusione di una piccola porzione del solo marciapiede lato monte del lungomare e del tratto terminale di via Amarcord, consentendo il passaggio in sicurezza di veicoli e pedoni.

L'obiettivo del Comune di Rimini e del Gruppo Hera è di ultimare le opere su anche questo specifico tratto entro il mese di giugno 2026, liberando completamente il piano stradale per l’inizio dell’estate.

Aggiornamento cantieri PSBO

L'ampio progetto di riqualificazione sta portando avanti una trasformazione che unisce l'ingegneria ambientale all'eccellenza architettonica. Proseguono infatti a pieno ritmo i lavori per la realizzazione delle due grandi vasche di laminazione e prima pioggia al Colonnella 2 (Piazzale Arturo Toscanini) e alla fossa Rodella a Rivazzurra (Piazzale Artemisia Gentileschi). Queste opere, invisibili ma fondamentali per la prevenzione degli allagamenti, saranno sormontate da due splendidi belvedere panoramici integrati nel disegno del Parco del Mare.

In particolare, nell'Area Rodella, la costruzione delle strutture architettoniche è in fase avanzata per dare forma a una nuova piazza sospesa sull'Adriatico. Questo spazio offrirà una vista mozzafiato e si inserirà armoniosamente nel contesto urbano, seguendo il linguaggio estetico del lungomare riminese.

Le strutture interrate della vasca a Rivazzurra sono state completate e sono iniziati i lavori in superficie, con conclusione per la primavera 2027, mentre il cantiere del Colonnella 2 vedrà la chiusura delle strutture interrate entro la fine di maggio 2026, per poi procedere con gli allestimenti tecnologici e la successiva finitura estetica della piazza, con traguardo finale fissato anch'esso per la primavera 2027.

L’intero sistema entrerà nella fase di collaudo generale nella primavera del 2027, con la piena operatività degli impianti prevista entro ottobre dello stesso anno.

Grazie a queste opere realizzate dal Comune di Rimini e dal Gruppo Hera non solo Rimini si conferma all'avanguardia nella tutela del mare e nella resilienza climatica, ma rigenera il proprio tessuto urbano creando nuovi luoghi di bellezza e socialità per cittadini e turisti.