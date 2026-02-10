Rimini Sud, il Comitato vede una svolta: "Ora si riqualifichi davvero l’area Novarese"

I cittadini rilanciano l’idea di un Palas 2

Il Comitato Rimini Sud esprime soddisfazione per l’orientamento assunto dal Comune di Rimini in materia di pianificazione territoriale. La recente variante urbanistica e le dichiarazioni dell’Amministrazione comunale, infatti, recepiscono numerosi punti avanzati dal Comitato nelle relazioni consegnate lo scorso giugno, a seguito dell’incontro del 12 giugno con il Sindaco e alcuni membri della Giunta.

Secondo il Comitato, la riqualificazione delle strutture in disuso e il superamento delle situazioni di degrado urbano rappresentano da sempre un pilastro della propria attività, condotta nell’interesse dei residenti, delle imprese e dell’intero comparto turistico della zona sud. La scelta del Comune di puntare sulla rigenerazione urbana senza ulteriore consumo di suolo viene considerata un passaggio decisivo per il rilancio di aree oggi marginalizzate.

Il Comitato sottolinea inoltre come le linee annunciate dall’Amministrazione possano costituire un’opportunità concreta per ripensare il modello di sviluppo urbano e turistico, valorizzando il patrimonio edilizio esistente e favorendo nuovi utilizzi capaci di rispondere alle esigenze della città contemporanea.

All’interno di questo quadro, il Comitato richiama l’attenzione sull’area Novarese, ritenuta prioritaria per un intervento di riqualificazione reale e incisivo. In particolare, considera strategica l’ipotesi di un “Palas 2”, una struttura polifunzionale complementare alle funzioni già presenti, in sinergia con il centro di benessere termale. La posizione dell’area — prossima all’aeroporto, servita dal TRC e dalla stazione ferroviaria di Miramare — viene giudicata ideale per ospitare eventi, attività sportive, culturali e congressuali.

Un progetto di questo tipo, osserva il Comitato, produrrebbe una riqualificazione significativa dell’intera zona, con ricadute positive sullo sviluppo economico, sulla destagionalizzazione turistica e sulla qualità urbana percepita da residenti e visitatori.

In conclusione, il Comitato Rimini Sud auspica che l’approccio adottato dal Comune possa essere progressivamente esteso anche ad altre parti della città, affinché il percorso di rigenerazione risulti equilibrato, condiviso e capace di valorizzare l’intero territorio comunale.