Rimini Sud: "Usiamo i fondi per rigenerare il nostro quartiere". L'appello al Comune

Il Comitato Rimini Sud rivolge un appello all’Amministrazione Comunale di Rimini e a tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, affinché si attivino con urgenza per intercettare le risorse messe a disposizione dal nuovo Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, istituito dal Governo con una dotazione di 80 milioni di euro nel biennio 2025-2026.

Questi fondi, previsti dal recente decreto “Omnibus”, sono destinati a interventi di riqualificazione urbana, tra cui rientrano: l’acquisto e la demolizione di immobili degradati o dismessi su iniziativa pubblica o privata, la creazione di nuove aree verdi, la realizzazione di parcheggi pubblici, il miglioramento dell’ambiente urbano e del tessuto sociale.

Il Comitato chiede che una parte di queste risorse venga destinata all’acquisto e alla demolizione di strutture ricettive fatiscenti e ormai prive di qualsiasi funzione, presenti in diverse zone del quadrante sud della città. Si tratta di alberghi dismessi o in stato di abbandono, che non solo deturpano il paesaggio urbano, ma alimentano fenomeni di degrado e insicurezza.

“Abbiamo bisogno di più verde, più spazi per la comunità, più parcheggi a servizio dei residenti e dei turisti. E non possiamo perdere questa occasione: chiediamo un segnale concreto e tempestivo da parte del Comune,”afferma il portavoce del Comitato.

Il Comitato ritiene fondamentale che il Comune: costituisca un gruppo di lavoro tecnico-politico per individuare gli immobili da acquisire, presenti progettualità pronte per accedere al finanziamento statale, coinvolga cittadini e comitati nei processi decisionali, nel pieno rispetto dei principi di partecipazione previsti dal fondo.

Inoltre, il Comitato sollecita le opposizioni consiliari a vigilare e promuovere in Consiglio comunale l’utilizzo concreto ed efficace di questi strumenti, evitando che Rimini venga esclusa da questa importante opportunità di rigenerazione urbana.