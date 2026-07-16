Rimini Summer Pride 2026: il 25 luglio la parata del decennale

Dal 19 al 26 luglio torna anche la Pride Week con incontri, eventi e iniziative sui diritti LGBTQIA+. Il programma ufficiale sarà presentato oggi in conferenza stampa

Sabato 25 luglio torna il Rimini Summer Pride, la manifestazione per i diritti delle persone LGBTQIA+ che nel 2026 celebra il decennale. La parata sarà accompagnata dalla Pride Week, in programma dal 19 al 26 luglio, con incontri, momenti di approfondimento e iniziative dedicate alla storia, alla salute, all’informazione, alla scuola e ai diritti civili.

Il programma della decima edizione del Rimini Summer Pride, organizzato da Arcigay Alan Turing, sarà presentato in conferenza stampa giovedì 16 luglio (ore 11.30) nella sala Giunta della Residenza Comunale (piazza Cavour 27, Rimini) con gli interventi tra gli altri di Angela Piegari direttrice Rimini Summer Pride, Marco Tonti e Emiliano Ciavatta, presidente e vicepresidente Arcigay Alan Turing, e dell’assessore alla Cultura Michele Lari.