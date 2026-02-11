Rimini, svolta urbanistica sul mare: Fipe esulta "Così riparte la rigenerazione"

Nuova variante per la zona mare: "Spinta agli investimenti e stop al degrado"

“Come Fipe-Confcommercio Rimini esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione della variante urbanistica che trasforma il vincolo esclusivamente alberghiero in un più ampio vincolo turistico per la zona mare – spiega il presidente provinciale Denis Preite -. Si tratta di un provvedimento che, a nostro avviso, contribuirà in modo significativo a cambiare il volto di Rimini, non solo dal punto di vista turistico.

Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza strategica, destinato a incidere in modo positivo sull’evoluzione del tessuto urbano, economico e turistico della città. La possibilità di riconvertire strutture non più competitive, spesso causa di situazioni di criticità e degrado, rappresenta un passaggio fondamentale per favorire nuovi investimenti e lo sviluppo di servizi innovativi e qualificati.

Questa scelta si inserisce in un percorso di trasformazione più ampio che Rimini sta portando avanti negli ultimi anni, volto a rinnovare la propria identità e ad ampliare l’offerta complessiva del territorio. Fipe-Confcommercio Rimini ritiene inoltre che tale intervento potrà contribuire a rafforzare l’attrattività della città anche sul piano residenziale, favorendo l’arrivo di nuovi abitanti e consolidando un modello di sviluppo sostenibile e integrato”.